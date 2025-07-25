Van'a Yeni Güreş Eğitim Merkezi Müjdesi

TÜRKİYE Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ziyaretleri kapsamında Van Valisi Ozan Balcı'yı ziyaret etti. Akgül, "Sayın Valimiz bizlere ve camiamıza Van'a bir Güreş Eğitim Merkezi yapacağının müjdesini ve sözünü verdi" dedi.

Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ziyaretleri kapsamında Van Valisi Ozan Balcı ile bir araya geldi. Ziyarette, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Van'daki güreş faaliyetleri istişare edildi. Görüşme sonrası konuşan Akgül ziyaret amacının bölgelerdeki güreş faaliyetlerini canlandırmak olduğunu belirterek, "Van'da valimizin talimatıyla yeni salon ve yatakhane yapılacak. Kars'ta da valimizin desteğiyle güreş eğitim merkezi açacağız ve bize yeni bina verecek. Çok mutluyum, inşallah güzel gelişmeler olacak. Doğu ve Güney Doğu'da bu potansiyeli kullanacağız" diye konuştu.

'YENİ SALON VE YATAKHANE YAPILACAK'

Bölgedeki gelişmelerden dolayı Türk güreşi adına mutlu olduğunu kaydeden Akgül, "Güreşi ve sporu seven bir valimiz olduğu için de çok şanslıyız. Sporu bu kadar seven, enerjisiyle ve mütevaziliği ile bizlerle ilgilenen Sayın Valimiz bizlere ve camiamıza Van'a bir Güreş Eğitim Merkezi yapacağının müjdesini ve sözünü verdi. Bu kapsamda Van'a yeni salon ve yatakhane yapılacak. İnşallah Doğunun incisi Van'dan nice şampiyonlar yetişecek ve Doğu'daki bütün illerimizin faydalanacağı bir merkezi Valimizin desteğiyle Van'a kazandıracağız. Buna vesile olan Sayın Valimize ve ilimizin büyüklerine çok teşekkür ediyorum. Tüm camiamıza hayırlı olsun inşallah" dedi.