VakıfBank, yeni sezon öncesinde basınla buluştu Spor Haberleri Kulüp Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih: Cumhuriyetimizin 100. yılında yeni zaferler kazanmak en büyük isteğimizGökhan HEBEPCİ - Serhan TÜRK - İSTANBUL, VakıfBank Spor Kulübü, yeni sezon açılışında medya mensupları ile bir araya geldi. Kulüp Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih : Cumhuriyetimizin 100. yılında yeni zaferler kazanmak en büyük isteğimiz Gökhan HEBEPCİ - Serhan TÜRK - İSTANBUL, VakıfBank Spor Kulübü, yeni sezon açılışında medya mensupları ile bir araya geldi. Melis Gürkaynak'a da veda edilen VakıfBank Spor Sarayı'ndaki etkinliğe; VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, kulüp yöneticileri, teknik ekip ve sporcular katıldı. VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih toplantıda yaptığı konuşmada, "Bu salonda en son bir araya geldiğimizde, 35. sezonunu 5 kulvarda 5 kupayla tamamlamış; Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu bir takımın gururlu ve mutlu başkanı olarak karşınızdaydım. Şimdi yeni bir sezonun başında, tarih kitaplarında yepyeni zaferlerle dolduracağımız temiz bir sayfa daha açıyoruz. Sporda dün yoktur. Bunu en iyi bilen kulüplerinden biriyiz. Geçtiğimiz sezon kazandığımız tüm başarılar şanlı tarihimize altın harflerle yazıldı ancak şimdi yeni bir sezona aynı hedeflerle, sıfırdan başlıyoruz" dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağı 2023 senesine vurgu yapan Üstünsalih, "2023, ülkemiz ve milletimiz için çok değerli bir yıl. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu özel senede Türkiye Cumhuriyeti'nin bu başarılı, güçlü ve örnek kadınlarının dünya sahnesinde kazanacağı zaferleri görmek en büyük isteğimiz. Cumhuriyetimizin kazanımlarını, Türk kadınından daha güzel simgeleyebilecek bir şey olmadığını düşünüyorum. Bugün burada gördüğünüz genç ve başarılı kadınlar da bu sezon Türk kadınını, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmek ve genç kızlarımıza örnek olmak için yine ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar" şeklinde konuştu. NESLİHAN DEMİR GÜLER: YENİ KADROMUZLA DA TÜM KULVARLARDA ZAFERE ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUM VakıfBank Spor Kulübü Genel Menajeri Neslihan Demir Güler ise, VakıfBank'ın yeni sezonda da hedefinin kupalar kaldırmak olduğuna değindiği konuşmasında, "Bu kadrodaki sporcular genç yaşlarında çok büyük zaferler yaşadılar; ancak şu anda sadece yeni şampiyonlukları düşlüyorlar. Çünkü VakıfBank kültürü bunu gerektiriyor. Yeni kadromuzla da tüm kulvarlarda zafere ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. EFSANE KAPTAN MELİS GÜRKAYNAK ONURLANDIRILDI Basın toplantısında, geçtiğimiz sezon sonunda profesyonel sporculuk kariyerini noktalandıran ve Altyapı Menajerliği görevine getirilen VakıfBank'ın Efsane Kaptanı Melis Gürkaynak için de özel bir etkinlik düzenlendi. Melis Gürkaynak'ın forması VakıfBank Spor Sarayı'na asıldı. Seremoninin ardından duygusal bir konuşma yapan Gürkaynak, "Beni bu şekilde onurlandırdığı için sevgili ailem VakıfBank Spor Kulübü'ne çok teşekkür ediyorum. Burada geçirdiğim her bir gün için çok büyük minnet duyuyorum" dedi. VAKIFBANK'IN YENİ KAPTANI GABİ GUİMARAES Melis Gürkaynak, yeni sezondan itibaren VakıfBank'ın kaptanlık görevini Brezilyalı yıldız Gabi'ye teslim ettiğini açıklarken, "Kaptanlık görevini memnuniyetle sevgili Gabi'ye bırakıyorum. Gabi karakteri, sporcu zihniyeti ve yeteneği ile bu takıma en iyi şekilde kaptanlık edebilecek çok özel bir yıldız" şeklinde konuştu. VakıfBank'ın yeni transferlerinin de ilk kez sarı-siyahlı forma ile basın önüne çıktığı buluşmada, Melis Gürkaynak'ın 8 numaralı formasını yeni sezonda VakıfBank'ın yeni yıldızı Paola Egonu'nun giyeceği de duyuruldu. VakıfBank Spor Kulübü 2022-2023 sezonunun ilk resmi maçına Spor Toto Şampiyonlar Kupası karşılaşma ile çıkacak. Sarı-siyahlılar 29 Ekim'deki mücadelede Fenerbahçe Opet ile sezonun ilk kupası için mücadele edecek. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Abdi Serdar Üstünsalih Türkiye Spor Haberler

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