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Uzundere'de Ekstrem Sporlar Festivali İçin Deneme Uçuşları Yapıldı

Uzundere'de Ekstrem Sporlar Festivali İçin Deneme Uçuşları Yapıldı
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Erzurum'un Uzundere ilçesinde, 26-28 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 'Airfest Uzundere' festivali öncesi ekstrem sporcular deneme uçuşları gerçekleştirdi. Festival, yamaç paraşütü, akrobasi gösterisi ve paraşütle atlama gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde 26-28 Eylül'de düzenlenecek "Airfest Uzundere" festivali öncesi ekstrem sporcuları deneme uçuşu yaptı.

Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubu Derneğince (TUYEG) Erzurum Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) destekleriyle düzenlenecek festival öncesi, ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ile yamaç paraşütçü Ferdi Toy, programın düzenleneceği bölgedeki yüksek noktalarda uçuş gerçekleştirdi.

TUYEG Müdürü Musa Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılında Tarım Bakanlığı ve TKDK destekleriyle Tortum ve Uzundere ilçelerinde kurulan dernek olarak, tarım, turizm ve hayvancılık sektörlerine destekler sağladıklarını söyledi.

Uzundere ilçesinde düzenlenecek hava sporlarıyla ilgili rota çalışması yaptıklarını ifade eden Han, "2 gün sonra Uzundere'de hava sporları festivalimiz başlıyor. Yurt dışından ve ülkeden toplamda 10 sporcu davet ettik. İlçede yamaç paraşütü, akrobasi gösterisi, yarasa atlayışı uçuşu ve paraşütle atlama organizasyonları gerçekleştirilecek." dedi.

Han, sporseverleri konum olarak Tortum Gölü ve Balıklı Mahallesi mevkisinde gerçekleştirilecek festivale davet etti.

Koçak ve Toy'un bir süredir bölgede keşif ve rota çalışması yaptığını anlatan Han, "Cengiz Bey yarasa atlayışı, Ferdi Bey ise yamaç paraşütü atlayışı gerçekleştirdi. Organizasyon öncesi saha çalışması yapıyoruz. Organizasyona Avusturya'dan yamaç paraşütü akrobasi dünya şampiyonları olan 3 sporcu ve 7 Türk sporcu katılıyor." diye konuştu.

Han, bir sonraki organizasyonu daha yoğun katılımlı, uluslararası boyutta yapacaklarını belirterek, festivale destek veren Uzundere ve Tortum belediye başkanları ve kaymakamlıklara, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ejder 3200 yetkililerine ve spor kulüplerine teşekkür etti.

TUYEG Başkanı Bilal Özdemir de hava sporları festivaliyle ilçeyi dünyaya tanıtacaklarını dile getirdi.

Ekstrem sporcu Koçak ise bölgede atladığı her noktanın GPS kaydını aldığını anlatarak, "Türkiye'nin her yerinde festival yapılıyor ama önemli olan nitelik. Festivale gelecek arkadaşlarımız Türkiye ve dünyanın en iyileri. Amacımız burayı tanıtmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Spor

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