Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın
Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından bir açıklama yaptı. Saran, "Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır. Testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması resmi olarak talep edilecektir" dedi.

  • Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı.
  • Sadettin Saran, test sonucunda pozitif çıkan maddeyi hayatı boyunca kullanmadığını belirtti.
  • Sadettin Saran, testin yeniden yapılmasını ve uluslararası bağımsız kuruluşlarda test yaptırmayı talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumunca rapor hazırlandı. Rapora göre, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi. Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Sadettin Saran, test sonucunda pozitif çıkan maddeyi hayatı boyunca kullanmadığını belirterek iddiaları kesin bir dille reddetti.

İşte Saran'ın açıklaması;

"HAYATIM BOYUNCA KULLANMADIM"

Bu sabah kamuoyunda yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki; Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır.

Bu yöndeki iddialar, şahsımı hedef alan ve kişilik haklarım ile itibarımı zedelemeye yönelik açık bir karalama kampanyası niteliği taşımakta olup, aynı zamanda temsil ettiğim kurumları yıpratma amacı da gütmektedir. Bu süreçte, yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğumu da açıkça ifade etmek isterim.

"TEST YENİDEN YAPILSIN"

Bu kapsamda; söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir. Bununla birlikte, uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız test kuruluşlarında ilgili tüm testler en hızlı şekilde yaptırılacak ve sonuçları kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Bir kez daha ve özellikle vurgulamak isterim ki; gerçeğin bilimsel yöntemlerle, evrensel standartlara uygun biçimde ortaya konulmasından hiçbir çekincem bulunmamaktadır. Öte yandan, hakkında gizlilik kararı bulunan bir dosyaya ait olduğu belirtilen bilgilerin, test sonucunun çıktığı iddia edilen sabahın ilk saatlerinden itibaren eş zamanlı ve koordineli bir şekilde bazı mecralarda yayımlanmış olması ayrıca dikkatle değerlendirilmesi gereken ciddi bir durumdur. Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağına; sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, adil ve şeffaf biçimde sonuçlanacağına olan inancım tamdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi: Satıcı değil kullanıcıyım, Sadettin Saran ile...Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi: Satıcı değil kullanıcıyım, Sadettin Saran ile...

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (63)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

Evet Türkiye Cumhuriyetinde ilk uyuşturucu kullanan Sadettin Saran oldu :) bravo akkkepe ve hükümeti büyük bir olayı çözdün :) alayına dimdik Fenerbahçe alayına dimdik Sadettin Saran

Yorum Beğen127
Yorum Beğenme370
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatandaş:

h…tır derler, bi ayıbı da onaylamayın be

yanıt166
yanıt20
Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Saadettine tezgah kuruldu demekki feneri düşman ilan eden siyasiler var cumhuriyete sahip çıkan bir takımı kim sevmez sizler çok iyi biliyorsunuz kilo ştoroğlu sevmez o yapmiştir zanwninda fetoylere kolkolaydi

yanıt28
yanıt103
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

adam kullanmış daha ne olsun

yanıt50
yanıt9
Haber YorumlarıSaid Paşa:

Asıl Akkapeliler pudra şekerini çok sever. Ağızdan değil burundan alınan varya o işte

yanıt30
yanıt42
Haber Yorumlarısade vatandaş:

ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİ PAHALILIK İŞSİZLİK EKONOMİ DÜŞÜK MAAŞLAR

yanıt8
yanıt1
Haber YorumlarıKazim Akgün:

Bu kadar fanatik olma önce Uyuşturucuyu Allah çocuklarımıza ailemize bulaştırmasın de fb b.oknu yeme neden bahsettiğinin farkında ol fanatik herifff

yanıt6
yanıt1
Haber YorumlarıSabır Taşı:

Bence Meclisdeki milletvekillerinin tamamınada bir Test yapılsın . Destekliyenler?

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıRegal:

Emekli ması asgari ücretin yarısı kadar kaldı bunları konuşalım asıl geçim derdi onemli

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSogun Nn:

yaw tabi hehe kokainci başkanı bahisci kaptanı !!!

Yorum Beğen206
Yorum Beğenme41
yanıtYanıtla

Tüm 63 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

