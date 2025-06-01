Utku Mete Yağcı, Muaythai Dünya Şampiyonu Oldu

Utku Mete Yağcı, Muaythai Dünya Şampiyonu Oldu
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22-31 Mayıs 2025 tarihlerinde Türkiye'nin Antalya şehrinde gerçekleştirilen Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Kayserili sporcu Utku Mete Yağcı 60 kg Elite kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Türk milli takımı, toplamda 3 altın, 8 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

22-31 Mayıs 2025 tarihler arasında Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Muaythai Dünya Şampiyonası Antalya'da yapıldı. Türk milli takımı üst sıradaki yerini korurken, bu şampiyonada 3 altın, 8 gümüş, 3 bronz madalya alan Türk milli takımı içerisinde Kayserili sporcu Utku Mete Yağcı 60 kg. Elite dünya şampiyonu oldu.

Antalya'da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Kayserili sporcular elde ettikleri başarıları ile dikkat çekti. İlk kez Elite'de yarışan 2025 Türkiye şampiyonu olan Utku Mete Yağcı 60 kg. Elite dünya şampiyonu oldu. Kayserili sporcular milli takım forması altında 1 altın, 5 gümüş, 1 bronz madalya kazanırken, en centilmen sporcu da yine Kayseri'den oldu. Elite kategoride ilk kez yarışan 2025 Türkiye şampiyonu olan Utku Mete Yağcı 60 kg. Elite dünya şampiyonu oldu. Sercan Koç 63.5 kg. Elite Dünya ikincisi, Ezgi Keleş Elite Bayan Dünya ikincisi, Gülistan Turan Elite bayan Dünya ikincisi U23'te Mert Güney 48 kg. Dünya ikincisi, Azra Yılmaz 71 kg. Dünya üçüncüsü Ayaz Cingöz MuayBoran geleneksel stilde dünya ikincisi oldu. En centilmen sporcu Sercan Koç seçilirken, Amputede Gazi Recep Variyenli ile özel sporcularda Hicret Ertekin yine birinci olarak Kayseri'ye gurur yaşattı.

Kayseri Muaythai İl Temsilcisi FatihKağan Ulu; "Sporcularımızı göstermiş oldukları performans ve başarıdan dolayı kutluyorum. Antrenörlerimiz, Nazım Yorulmaz, Milli takımlar sportif direktörü Göksel Cingöz, Yücel Haspolat, İbrahim Mortaş, Selim Küçük ve Y.Cuma Kılıç'a özellikle Kayseri'nin emektar tüm antrenörlerine çok teşekkür ediyorum. Federasyon başkanımız Hasan Yıldız'a, federasyon yönetimine ve şehrimizin spor adamı Halil Demir hocamıza teşekkür ediyorum. Muaythai çok zor bir branş. Ring sporlarının en zor branşı. Biz Kayseri'de Türkiye'nin en başarılı sporcularını yetiştirme yarışında önde olacağız, İstiklal Marşı'mızı dünyayı ayağa kaldırarak dinletmeye devam edeceğiz. Şimdi sırada İslam oyunları var, İslam oyunlarına katılacak sporlarımıza şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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