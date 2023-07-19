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"Utancımız" denilerek hedef gösterilen Ebrar Karakurt'a milli tekvandocu Kübra Dağlı'dan destek

Spor Haberleri

FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Ebrar Karakurt paylaşımı sonrası, "Milli utancımız" ifadesi kullanılarak haber olmuş ve hedef gösterilmişti. Karakurt'a milli tekvandocu Kübra Dağlı destek verdi. Dağlı yaptığı paylaşımda, "Sporcuların cinsel yönelim tercih ya da dini tutumlarını bir kenara bırakıp başarılarını tebrik etmek çok zor olmasa gerek." dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Ebrar Karakurt, FIVB Milletler Ligi'nin kazanılmasının ardından yaptığı, "Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya" paylaşımı nedeniyle hedef gösterilmişti. Milli tekvandocu Kübra Dağlı, Karakurt'a destek verirken paylaşımında, "Sporcuların cinsel yönelim tercih ya da dini tutumlarını bir kenara bırakıp başarılarını tebrik etmek çok zor olmasa gerek." ifadelerini kullandı.

"TÜRK KADININI ÇOK İYİ TEMSİL ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Şampiyonluk sonrası yurda dönen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Ebrar Karakurt yaptığı açıklamada, "Türk kadınını çok iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Aldığımız ilk altın madalya ama umarım son olmayacak. Destek veren herkese teşekkürler." dedi.

ÜNLÜ İSİMLER DE DESTEK VERDİ

Ebrar Karakurt'a paylaşımı nedeniyle bazı kesimlerin tepkisini çekmesi sonrası başta Armağan Çağlayan olmak üzere Işın Karaca, Ceylan Ertem, Berna Laçin ve Zeynep Bastık gibi ünlü isimler de destek vermişti.

'Utancımız' denilerek hedef gösterilen Ebrar Karakurt'a milli tekvandocu Kübra Dağlı'dan destekKübra Dağlı'nın paylaşımı

'Utancımız' denilerek hedef gösterilen Ebrar Karakurt'a milli tekvandocu Kübra Dağlı'dan destek

'Utancımız' denilerek hedef gösterilen Ebrar Karakurt'a milli tekvandocu Kübra Dağlı'dan destek

'Utancımız' denilerek hedef gösterilen Ebrar Karakurt'a milli tekvandocu Kübra Dağlı'dan destek

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Ebrar Karakurt voleybol Spor Haberler

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Yorumlar (6)

aristoteles:

Türbanlılara biraz önyargılı bakardım bir coğuda türban taksada bütün hatlarını belli eden kıyafetler giyiyor kardeşimiz Milli gururumuz bu hanımefenti birazda olsa önyargılarımı yıkmama neden olsun Teşekkürler

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meko:

Özel yaşantısı kendi tercihi beni ilgilendirmez önemli olan başarısı ve ülkemize yaşattığı gurur.TEBRİKLER EBRAR...

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zırzop:

o zaman sende sporunla ön planda olsaydın abla açıklama yapıp şimdi milleti sana düşman ettirmeseydin

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