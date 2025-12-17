Üst üste 4 penaltı kurtardı! FIFA Kıtalararası Kupası'nda şampiyon PSG

2025 FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Fransa ekibi Paris Saint-Germain ile Brezilya temsilcisi Flamengo karşı karşıya geldi. Katar'ın Al Rayyan şehrindeki Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan maçta son gülen PSG oldu.

120 DAKİKADA EŞİTLİK BOZULMADI

PSG, 38. dakikada Kvaratshelia ile öne geçti ve ilk yarı 1-0 tamamlandı. Flamengo, 62. dakikada Jorginho'nun penaltıdan attığı golle skoru eşitledi. Normal sürenin kalan bölümünde eşitlik bozulmayınca uzatma bölümüne gidildi. 120 dakika sonunda da taraflar aradığı golü bulamadı ve kazananı penaltılar belirledi. Seri penaltı atışları sonucunda rakibine 2-1 üstünlük kuran PSG kupanın sahibi oldu.

ÜST ÜSTE 4 PENALTI KURTARDI

PSG'nin Rus kalecisi Matvei Safonov, seri penaltı atışlarında kalesinde adeta devleşti. Genç file bekçisi, Flamengo'nun üst üste kullandığı 4 penaltıda da rakiplerine geçit vermedi.

1 YILDA 6 KUPA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte PSG, 1 yıl içerisinde 6 kupa kazandı. PSG, tarihte bunu başaran 3. takım oldu.