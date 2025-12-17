Üst üste 4 penaltı kurtardı! FIFA Kıtalararası Kupası'nda şampiyon PSG
2025 FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Fransa ekibi Paris Saint-Germain, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçın seri penaltı atışlarında Brezilya temsilcisi Flamengo'yu 2-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. PSG kalecisi Mayvey Safanov, penaltı atışlarında üst üste 4 kurtarış yaptı.
- Paris Saint-Germain, 2025 FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Flamengo'yu penaltılarla 2-1 yenerek şampiyon oldu.
- PSG kalecisi Matvei Safonov, seri penaltı atışlarında Flamengo'nun üst üste 4 penaltısını kurtardı.
- PSG, 1 yıl içinde 6 kupa kazanarak tarihte bunu başaran 3. takım oldu.
2025 FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Fransa ekibi Paris Saint-Germain ile Brezilya temsilcisi Flamengo karşı karşıya geldi. Katar'ın Al Rayyan şehrindeki Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan maçta son gülen PSG oldu.
120 DAKİKADA EŞİTLİK BOZULMADI
PSG, 38. dakikada Kvaratshelia ile öne geçti ve ilk yarı 1-0 tamamlandı. Flamengo, 62. dakikada Jorginho'nun penaltıdan attığı golle skoru eşitledi. Normal sürenin kalan bölümünde eşitlik bozulmayınca uzatma bölümüne gidildi. 120 dakika sonunda da taraflar aradığı golü bulamadı ve kazananı penaltılar belirledi. Seri penaltı atışları sonucunda rakibine 2-1 üstünlük kuran PSG kupanın sahibi oldu.
ÜST ÜSTE 4 PENALTI KURTARDI
PSG'nin Rus kalecisi Matvei Safonov, seri penaltı atışlarında kalesinde adeta devleşti. Genç file bekçisi, Flamengo'nun üst üste kullandığı 4 penaltıda da rakiplerine geçit vermedi.
1 YILDA 6 KUPA KAZANDI
Bu sonuçla birlikte PSG, 1 yıl içerisinde 6 kupa kazandı. PSG, tarihte bunu başaran 3. takım oldu.
- Ligue 1
- Fransa Kupası
- Fransa Süper Kupa
- UEFA Şampiyonlar Ligi
- UEFA Süper Kupa
- FIFA Intercontinental Kupası