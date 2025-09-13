Üsküdar'da Vatandaşlar A Milli Basketbol Takımı'nın Şampiyon Olacağına İnandı

Vatandaşlar, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2025) finalinde yarın Almanya ile karşılaşacak A Milli Basketbol Takımı'nın şampiyonluğa ulaşacağına inanıyor.

Turnuvada 24 yıl sonra adını finale yazdıran milli takımın başarısı ve şampiyonluk şansı konusunda Üsküdar'daki vatandaşlar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Amatör olarak bisiklet sporuyla ilgilenen Okan Cantürk, A Milli Basketbol Takımı'nın dünyanın en güzel takımı olduğunu dile getirerek, "Dünyanın en içten ve en mert çocuklarına sahibiz. Şampiyonuz. Bu Yunanistan maçından sonra belgelendi. Almanya diye bir takım yok artık, kesin şampiyonuz. Onları da yeneceğiz. Bu yürekle ve arkasındaki milyonlarla bu takımın yapamayacağı hiçbir şey yok. Bu arada ben Fenerbahçe taraftarıyım. Biz, Ergin Ataman ile kavgalıyız ama helal olsun ona. Onun her şeyini affettik." şeklinde konuştu.

Eşi Okan Cantürk ile beraber bisiklet süren Özlem Cantürk ise "Çok mutluyuz, başarılarının devamını diliyoruz. Hepsini tek tek çok seviyoruz. Hepsi bizim çok güzel çocuklarımız. Çok mutlu ettiler bizi. Sonuna kadar gideceklerine eminim. Şampiyon biz olacağız." ifadelerini kullandı.

Profesyonel fotoğrafçı Halil Küçük, çok gurur verici bir başarı yakaladıklarını belirterek, "Finale çıktık. Almanya ile karşılaşacağız. 12 Dev Adam, bizim göğsümüzü kabarttı. Bize bu final duygusunu yaşatacakları için kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah finali kazanıp, kupayı alacağız. Milli takımımıza başarılar diliyorum. İnşallah maçı alacağız." dedi.

Çınar Ali Alkan: "Alperen harika bir oyun sergiliyor"

Öğrenci Çınar Ali Alkan ise Almanya ile oynanacak final karşılaşmasının heyecanlı geçeceğini dile getirerek, "Dün yurtta arkadaşlarla beraber Yunanistan maçını izledik. Çok güzel bir maçtı. Yarınki maçta da aynı performansı bekliyoruz. Alperen harika bir oyun sergiliyor. Almanya, zorlu bir rakip ama neden olmasın? Maç, çok heyecanlı geçecek." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaş Ayşegül Güveloğlu ise başarıdan dolayı çok gururlu olduğunu ifade ederek, "Türkiye için gurur duyuyorum. 24 sene sonra finale çıktık. Takımı tebrik ederim. Türkiye'nin adını duyurdukları için onlarla gurur duyuyorum. İnşallah Almanya maçında iyi oynarız. Sporla çok fazla ilgili değilim ama umarım çok daha iyi yerlere geleceğiz." şeklinde konuştu.

Öğrenci Mert Sinan Demirbaş ise şampiyonayı takip ettiğini dile getirerek, "Dün akşam Yunanistan maçını izledim. Çok keyifliydi. A Milli Basketbol Takımı'nı bu şekilde görmek insanları heyecanlandırıyor. Ben de takımımızla çok gurur duydum. Yaklaşık 10-15 yıldır böyle bir başarı elde etmiyorduk. Açıkçası Almanya'ya karşı oynayacağımız final sebebiyle de çok heyecanlıyım. Bence Yunanistan'a karşı gösterdiğimiz performansı Almanya'ya karşı gösterirsek, başarılı oluruz." şeklinde görüş belirtti.

Mert Ali Kam: "Şampiyon olacağımızı bütün dünyaya göstereceğiz"

Bir diğer öğrenci Mert Ali Kam ise milli takımın başarısını takdir ederek, "Çok iyi gidiyoruz. Aynı şeyi umarım futbolda da görürüz. Umarım Dünya Kupası'na gideriz. Almanya'yı yeneceğimizi düşünüyorum. Almanya'nın futbolu iyiyse, bizim de basketbolumuz iyi. Bizim de Alperen Şengün'ümüz var. Yunanistan'a karşı aldığımız galibiyet eziciydi. Şampiyon olacağımızı bütün dünyaya göstereceğiz." dedi.

Vatandaşlardan Ümit Hamaratlı, Türkiye'nin kupayı kazanacağına inandığını dile getirerek, "Almanya'yı yenip, kupayı kazanacağız. Yunanistan'a da hezimet yaşattığımız için mutluyuz. Bu başarıyı bekliyorduk. Oyuncularımızın çoğu NBA'de oynuyor. Gayet iyiler. Umarım bu tarz başarılar devam eder." ifadelerini kullandı.

Eşi Ümit Hamaratlı ile birlikte havanın keyfini çıkaran Belgin Hamaratlı ise bu başarıların Türk milletini çok mutlu ettiğini aktararak, "Bu başarılardan dolayı heyecanlanıyoruz ve gurur duyuyoruz. Bu başarıların devamını diliyoruz. İnşallah Almanya'ya karşı kazanırız. Gidişata baktığınız zaman kazanacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Öğrenci Şeyma Bayramlar, başarılardan dolayı çok sevindiklerini kaydederek, "Dünkü Yunanistan galibiyeti bizi çok mutlu etti. Gerçekten ülkece ayaklandık ve umutlarımız yeşerdi. Yarınki Almanya maçımız için de heyecanlıyız. Umarım bizi en iyi şekilde temsil ederler." ifadelerini kullandı.

Vatandaş Ecrin Meryem Çorlu ise milli takımın çok gurur verici başarılar yakaladığını dile getirerek, "Bu başarılar, çok onur verici. Başarıların devamını dilerim. Bizi çok gururlandırdılar. Onları buradan tebrik ederim. Bence oyuncularımız, Almanya'ya karşı başarı elde edecek. Zaten çok başarılılar. Bu yüzden güzel bir maç olacak." dedi.