Dünya Kupası'ndan elenen Brezilya'da Neymar, takım arkadaşlarının tüm yazışmalarını ifşa etti

2022 Dünya Kupası'ndan elenen Brezilya'da futbolcular büyük hayal kırıklığı yaşarken, Neymar takım arkadaşlarının mesajlarını onların izni olmadan paylaştı. Sambacılar'ın kendi aralarındaki yazışmalar sosyal medyada gündem oldu.

Brezilya Milli Takımı, Dünya Kupası çeyrek final turunda Hırvatistan'a yenilerek turnuvaya veda etti. Mücadele sonrası Sambacılar büyük üzüntü yaşarken, Neymar gözyaşlarına hakim olamamıştı. Yıldız futbolcu şaşırtan bir paylaşım yaparak, takım arkadaşlarının kendi aralarındaki yazışmalarını ifşa etti.

İZİNSİZ PAYLAŞTI

Dünya Kupası'ndaki elendikten sonra Neymar, takım arkadaşları ile arasındaki konuşmaları Instagram hesabından paylaşıtı. Yıldız futbolcu,Thiago Silva, Marquinhos ve Rodrygo'dan gelen mesajları paylaşırken, bu hareketi onların izni olmadan yaptığını belirtti.

"HER ŞEYİN İYİ GİTMESİNİ GERÇEKTEN İSTEDİM"

NTV Spor'da yer alan habere göre, Neymar, Hırvatistan'a karşı penaltı atışlarında başarısız olan iki Brezilyalıdan biri olan Marquinhos'a, "Bir penaltı senin hakkında düşündüklerimi değiştirmeyecek" diye yazdı. Marquinhos ise "Her şeyin iyi gitmesini gerçekten istedim. Ama güçlü olmalıyız, zaman tanımalıyız ve futbolun bize neler hazırladığını bilmelyiz" şeklinde yanıt verdi.

"BUNA DAYANAMIYORUM"

Thiago Silva'ya "Sana bu Kupayı vermeyi gerçekten çok istiyordum" diyen Neymar, tecrübeli futbolcudan "Gerçekten hayal ettiğimden daha berbat. Buna dayanamıyorum. Kaybettiğimize inanamıyorum. Buna inanamıyorum. Ağlamak istiyorum." yanıtını aldı. Neymar, kaçırdığı penaltı ve hatası için özür dileyen Rodrygo'nun moralini yükseltmeye çalıştı.