Güzel sunucu Deniz Satar, Katar'da büyük tehlike atlattı! ATV'ye biner binmez tepetaklak oldu

2022 Dünya Kupası için Katar'a giden spor sunucusu Deniz Satar, talihsiz bir kaza yaşadı. Çölde ATV motor sürerken dengesini kaybederek düşen Satar az kalsın ATV'nin altında kalacaktı. O anları sosyal medyada esprili bir kurguyla paylaşan Satar, yaşadığı olayın ardından sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.