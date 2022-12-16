Güzel sunucu Deniz Satar, Katar'da büyük tehlike atlattı! ATV'ye biner binmez tepetaklak oldu
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2022 Dünya Kupası için Katar'a giden spor sunucusu Deniz Satar, talihsiz bir kaza yaşadı. Çölde ATV motor sürerken dengesini kaybederek düşen Satar az kalsın ATV'nin altında kalacaktı. O anları sosyal medyada esprili bir kurguyla paylaşan Satar, yaşadığı olayın ardından sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Dünya Kupası'nı takip etmek için gittiği Katar'da ATV motordan düşen Deniz Satar, o anları ünlü şarkıcı Bülent Serttaş'ın sosyal medyada viral olan motordan düştüğü video ile kurgulayarak, esprili bir paylaşımda bulundu. Satar'ın"Çöl turumun 1. dakikası..." ifadeleriyle paylaştığı videoya beğeni yağdı.
"GAYET İYİYİM"
Yaşadığı talihsiz olayın ardından hayranlarının da merakını gidermek isteyen Satar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yüreklere su serpti. Sağlık durumunu aktaran güzel sunucu, "Gayet iyiyim. Rutin yer çekimi buluşmalarımdan biri…" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
Sizce 2022 Dünya Kupası şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) December 15, 2022