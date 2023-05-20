Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın Icardi itirafı stüdyoyu kırdı geçirdi: Aklıma o geliyor, inanamıyorum

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, "Aşkın olayım" parçasının Galatasaraylı futbolcu Icardi ile özdeşleşmesine ilişkin konuştu. Sağın, "Şarkıyı söylerken artık aklıma Icardi geliyor. İnanamıyorum. Attığı goller geliyor, başka bir şey gelmiyor." dedi. Ünlü şarkıcının bu itirafı stüdyoyu kahkahaya boğdu.

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi, attığı gollerle sarı-kırmızılıları şampiyonluğun kapısına kadar getirdi. Arjantinli yıldızla özdeşleşen "Aşkın olayım" parçasını seslendiren Simge Sağın ise "Noluya ya!" isimli YouTube kanalında şarkısının Galatasaray tribünlerinde dillere pelesenk olmasını değerlendirdi.

"ŞARKIYI SÖYLERKEN AKLIMA ICARDI GELİYOR"

Simge Sağın yaptığı açıklamada, "'Aşkın olayım' söylüyorum artık aklıma Icardi geliyor yani, şarkıyla ilgili. İnanamıyorum. Attığı goller geliyor aklıma başka bir şey gelmiyor. Golden sonra çalıyor ya o, ben de şu işaretle birleşti(Icardi'nin ellerini kulaklarına götürdüğü gol sevinci) 'Aşkın olayım'." dedi.

"PAYLAŞIMLARDA BEN YOKUM, SADECE ICARDI VAR"

Simge konuya ilişkin son olarak, "Geçen gün şeye baktım, çok komik bir durumdu. Kendi paylaşımlarıma bakıyorum, 'Aşkın olayım' paylaşımlarına. Ben yokum paylaşımlarda, sadece Icardi var. Onun şarkısı o artık. Ben de kabullendim." şeklinde konuştu.