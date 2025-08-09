Güzel oyuncu Sydney Sweeney'in ünlü futbolcularla başı dertte! DM kutusu doldu taştı

Güzel oyuncu Sydney Sweeney'in ünlü futbolcularla başı dertte! DM kutusu doldu taştı
Nişanlısından ayrılan ünlü oyuncu Sydney Sweeney'in sosyal medya hesaplarındaki DM kutusu Arsenal, Manchester United ve Liverpool'da oynayan Premier Lig yıldızlarının mesajlarıyla doldu. Futbolcuların Sydney'e Avrupa seyahati, yemek randevusu, tatil planı gibi teklifler yaptığı belirtildi.

Amerikalı ünlü oyuncu Sydney Sweeney, uzun süredir devam eden birlikteliğinde çalkantılı dönem yaşamış ve nişanlısından ayrıldığını duyurmuştu.

FUTBOLCULAR PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Nişanlısı ile ilişkisi sona eren Sydney Sweeney'in peşi bu kez futbolcular tarafından sarıldı. The Sun'da yer alan habere göre; Sydney Sweeney'in sosyal medya hesaplarındaki DM kutusu Premier Lig ekipleri Arsenal, Manchester United ve Liverpool'da oynayan yıldız futbolcuların mesajlarıyla dolup taştı. 27 yaşındaki güzel oyuncunun, çevresine birçok ünlü futbolcudan mesajlar aldığını söylediği belirtildi.

Ünlü oyuncu Sydney Sweeney'in futbolcularla başı dertte

YEMEK RANDEVUSU VE TATİL PLANI TEKLİFLERİ ALIYOR

Haberde, Sydney Sweeney'in ismi açıklanmayan birçok futbolcudan Avrupa seyahati, yemek randevusu, tatil planı gibi teklifler aldığı dile getirildi. ABD'li oyuncunun şu an için bir ilişki yaşamak istemediği ve bu nedenle de gelen tekliflerin hepsini reddettiği aktarıldı.

