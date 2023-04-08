Ünlü oyuncu Özgün Bayraktar'ın Fenerbahçeli yıldızlarla paylaşımı olay oldu! Söylediklerine tepkiler çığ gibi

Oyuncu Özgün Bayraktar'ın Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz ile fotoğrafını paylaşması olay oldu. İlk paylaşımına sarı-kırmızı kalp koyan Bayraktar, daha sonra paylaşımda ise tepki çeken ifadeler kullandı. Bayraktar çektiği videoda, "Arkadaşlar etiket koyamamışsın diyorsunuz. Ben sarı-kırmızı kalp koyduğum fotoğrafta adamları niye etiketleyeyim? Zaten hayat vurmuş, feleğin çemberinden geçmişler. Bir de ben mi kırayım?" dedi.

Fenerbahçe'de son dönemde eleştirilerin odağında olan futbolcuların başında gelen İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz ile fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, Özgün Bayraktar tepki çeken ifadeler kullandı.

SARI-KIRMIZI KALP EMOJİLİ PAYLAŞIM

Özgün Bayraktar, İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz ile çektiği fotoğrafı önce sarı-kırmızı kalp emojisiyle paylaştı. Bu gönderide futbolcuları etiketlemeyen Bayraktar, daha sonra aynı paylaşımı sarı-lacivert kalp emojisiyle futbolcuları etiketleyerek bir daha yaptı.

"ZATEN HAYAT VURMUŞ"

Daha sonra bir video paylaşan Özgün Bayraktar'ın "Arkadaşlar etiket koyamamışsın diyorsunuz. Sarı-kırmızı kalp koyduğum fotoğrafta adamları niye etiketleyeyim? Zaten hayat vurmuş, feleğin çemberinden geçmişler. Çok tatlı insanlar, yetenekliler. O yüzden yapmadım. Bilerek etiketlemedim görmesinler üzülmesinler istedim." sözleri tepki çekti.

Özgün Bayraktar'ın yaptığı paylaşımlar: