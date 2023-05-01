Ünlü oyuncu Ertan Saban'dan Galatasaray taraftarını ayağa kaldıran küfürlü tezahürat! Kamerayı görünce buz kesti
Spor Haberleri
Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Sadi karakterini canlandıran Beşiktaşlı ünlü oyuncu Ertan Saban, Galatasaray aleyhine küfürlü tezahürat yaparken görüntülendi. Derbi galibiyetini kutladığı mekanda büyük bir coşkuyla küfürlü tezahürata katılan Saban, kayıt altına alındığını fark ettiğinde ise hemen tezahürat yapmayı bıraktı. O anlar sosyal medyada gündem olurken Galatasaray taraftarı, ünlü oyuncuyu özür dilemeye çağırdı
Beşiktaş taraftarı olan ünlü oyuncu Ertan Saban, Galatasaray'ı 3-1 yendikleri maçın ardından sevinçten adeta kendinden geçti.
ERTAN SABAN'DAN GALATASARAY'A KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT
Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de Sadi karakterine can veren oyuncu Ertan Saban, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-1 yendiği derbi galibiyetini çılgınca kutladı. Siyah-beyazlı renklere gönül veren ünlü oyuncunun Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata katılması ise sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.
TEPKİ YAĞIYOR
Küfürlü tezahüratı söylediği sırada kameraya alındığını fark eden Ertan Saban, hemen tezahüratı bıraktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada, ünlü oyuncuyu özür dilemeye çağırdı.