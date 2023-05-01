Ünlü oyuncu Ertan Saban'dan Galatasaray taraftarını ayağa kaldıran küfürlü tezahürat! Kamerayı görünce buz kesti

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Sadi karakterini canlandıran Beşiktaşlı ünlü oyuncu Ertan Saban, Galatasaray aleyhine küfürlü tezahürat yaparken görüntülendi. Derbi galibiyetini kutladığı mekanda büyük bir coşkuyla küfürlü tezahürata katılan Saban, kayıt altına alındığını fark ettiğinde ise hemen tezahürat yapmayı bıraktı. O anlar sosyal medyada gündem olurken Galatasaray taraftarı, ünlü oyuncuyu özür dilemeye çağırdı