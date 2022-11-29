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Ronaldo'nun hareketi küçük hayranının aklını başından aldı! Hayatı boyunca unutamayacak

Spor Haberleri

Cristiano Ronaldo soyunma odası koridorunda yaptığı hareketle sosyal medyada gündem oldu. Maça çıktığı esnada küçük hayranına selam veren Ronaldo'nun aldığı tepki ise yürekleri ısıttı. Küçük çocuk bir anda Ronaldo'yu karşısında görünce heyecandan ne yapacağını şaşırdı. Ronaldo'nun eline vuran çocuk büyük şok yaşarken, o anlar kameralara yansıdı.

2022 Dünya Kupası keyif veren mücadeleleriyle ekranlara geliyor. Dün akşam oynanan Portekiz-Uruguay karşılaşmasıyla devam edilen turnuvaya içleri ısıtan bir görüntü damga vurdu. Portekiz'in deneyimli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, maça çıkarken minik bir hayranına elini uzatarak selam verdi.

ÇOCUĞUN MUTLULUĞU YÜZÜNDEN OKUNDU

Ronaldo'yla selamlaşan çocuğun mutluluğu yüzünden okunuyordu. Mutlu olduğu kadar aynı orantıda şaşıran küçük çocuğun ağzı açık kaldı.

İşte kameralara yansıyan o anlar:

Ünlü futbolcu Ronaldo'nun selam verdiği çocuğun tepkisi kameraya yansıdı

Ünlü futbolcu Ronaldo'nun selam verdiği çocuğun tepkisi kameraya yansıdı

Ünlü futbolcu Ronaldo'nun selam verdiği çocuğun tepkisi kameraya yansıdı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo Portekiz Katar Spor Haberler

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