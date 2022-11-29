Ronaldo'nun hareketi küçük hayranının aklını başından aldı! Hayatı boyunca unutamayacak

Cristiano Ronaldo soyunma odası koridorunda yaptığı hareketle sosyal medyada gündem oldu. Maça çıktığı esnada küçük hayranına selam veren Ronaldo'nun aldığı tepki ise yürekleri ısıttı. Küçük çocuk bir anda Ronaldo'yu karşısında görünce heyecandan ne yapacağını şaşırdı. Ronaldo'nun eline vuran çocuk büyük şok yaşarken, o anlar kameralara yansıdı.