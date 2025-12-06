Haberler

ERÜ Kadın Basketbol Takımı şampiyon oldu

Güncelleme:
Kayseri Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversitelerarası Basketbol Türkiye Şampiyonası eleme grubu maçlarında kadınlarda Erciyes Üniversitesi, erkeklerde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi şampiyon oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Basketbol Türkiye Şampiyonası eleme grubu maçları, Kayseri Üniversitesi'nin (KAYÜ) ev sahipliğinde tamamlandı.

Müsabakalar Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Müsabakalar sonunda kadınlarda Erciyes Üniversitesi, erkeklerde ise Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi şampiyon olarak Süper Lig'e terfi maçlarına katılma hakkı kazandı. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar ise şöyle:

Kadınlar

1. Erciyes Üniversitesi

2. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

3. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Erkekler

1. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

2. Gebze Teknik Üniversitesi

3. Abdullah Gül Üniversitesi - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
