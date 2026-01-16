Haberler

Burdur'da Üniversiteler Ligi Kick Boks Türkiye Şampiyonası başladı

Burdur'da Üniversiteler Ligi Kick Boks Türkiye Şampiyonası başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde düzenlenen Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) Kick Boks Türkiye Şampiyonası, 92 üniversiteden yaklaşık 700 sporcunun katılımıyla başladı. Müsabakalarda dereceye giren sporcular Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) Kick Boks Türkiye Şampiyonası, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 92 üniversiteden yaklaşık 700 sporcunun mücadele ettiği organizasyon, MAKÜ Spor Tesislerinde gerçekleştiriliyor.

Müsabakalarda dereceye giren sporcular, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, organizasyona ev sahipliği yaptığı için üniversiteye teşekkür etti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise üniversitesinin spor organizasyonları açısından önemli bir merkez haline geldiğini vurguladı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar da konuşmasında sporun gençler için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Sporun, gençleri teknoloji bağımlılığından uzak tutan, bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayan güçlü bir unsur olduğunu vurgulayan Dalgar, üniversite olarak sporun yaygınlaşması için tüm imkanları seferber ettiklerinin altını çizdi.

Şampiyona, 18 Ocak Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Hale Pak - Spor
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları çıktı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı

İngiltere'nin yayınladığı 16 ülke arasında Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti

Hikaye yerde bulup cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı

Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Durum ciddi, bu defa bakanlık uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Karne almaya giderken kaza yaptı! 16 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

16 yaşındaki öğrencinin acı ölümü! Karne almaya giderken canından oldu
Eski Devlet Başkanına ilginç ceza: Kitap okuyarak cezasını azaltacak

Eski Devlet Başkanına ilginç ceza: Her biri süreyi 4 gün azaltacak