AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu

Erdoğan'ın en yakınında yer alacaklar! AK Parti'de yeni MYK belli oldu
AK Parti'nin yeni MYK'sında 6 isim liste dışı kaldı

İşte AK Parti'de 'A Takımı'nın dışında kalanlar
Almanya'da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada

Hristiyan Birlik zaferini ilan etti! Aşırı sağcı AfD'den büyük sürpriz
Beyaz Saray: Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bu hafta bitirebilir

Beyaz Saray savaşın biteceği tarihi açıkladı

Ümraniyespor ve Sakaryaspor, Kar Şartlarında Golsüz Berabere Kaldı

Ümraniyespor ve Sakaryaspor, Kar Şartlarında Golsüz Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ümraniyespor, Sakaryaspor ile yoğun kar yağışı altında oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı. Maçın bazı dakikalarında saha şartları nedeniyle oyun durduruldu.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

25. dakikada Ali Turap'ın sağ taraftan ortasında ön direkte Poyraz Efe'nin kafa vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

42. dakikada hakem Davut Dakul Çelik, yoğun kar yağışı sebebiyle saha çizgilerinin temizlenmesi için görevlileri sahaya çağırdı.

47. dakikada Burak Çoban'ın ceza sahası içi sol çaprazdan ortasında arka direkte Mamadou'un vuruşunda meşin yuvarlak sol yandan auta gitti.

68. dakika hakem Davut Dakul Çelik, yoğun kar yağışı nedeniyle 3. kez oyunu durdurdu. İki takımın oyuncularıyla görüşen Çelik, takımları soyunma odasına gönderdi. Saha çizgilerinin belirlenmesi ve yoğun kar yağışının durmasının ardından mücadele yaklaşık 15 dakika sonra kaldığı yerden devam etti.

76. dakikada ceza sahasına gönderilen uzun pasta savunmaya çarpan top Kahraman'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak soldan az farkla auta gitti.

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Ramazan Ufuk Avdaş, Enes Biroğlu

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Cavare, Burak Öksüz, Ali Turap Bülbül (Oğuz Yıldırım dk. 84), Atalay Babacan (Yusuf Sertkaya dk. 55), Serkan Göksu, Emre Kaplan, Poyraz Efe Yıldırım, Benny (Lucas Joao dk. 85), Bardhi (Batuhan Çelik dk. 70)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Onur Yıldırım, Mehmet Güneş, Barış Ekincier, Yusuf Deniz Şaş

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Sakaryaspor: İsmail Çipe, Serkan Yavuz, Nkoulou (Oğuzhan Çapar dk. 90), Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Mamadou, Burak Altıparmak, Kabov (Simon dk. 46), Burak Çoban, Rayane Aabid (Ömer Şişmanoğlu dk. 77), Ozegovic (Emre Demir dk. 90+5)

Yedekler: Yunus Emre Tekoğul, Emircan Altıntaş, Engin Can Aksoy, Kakuta, Muhammed Ertürk, Batuhan Çakır

Teknik Direktör: İlker Püren

Sarı kartlar: Bardhi, Oğuz Yıldırım, Yusuf Sertkaya (Ümraniyespor), Serkan Yavuz (Sakaryaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Bugün duyurulacak! AK Parti'den Osman Gökçek'e kritik görev
img

Beşiktaş formasını giyer giymez hayatının şokunu yaşadı!
img

Erdoğan'ın en yakınında yer alacaklar! AK Parti'de yeni MYK belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz

Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti
7 araca çarpan alkollü sürücü mahalleliden meydan dayağı yedi

Mahalleli yakalayıp meydan dayağı attı
'Piyasa' dizisinin ilk bölümündeki sahneye izleyici isyan etti: Hep aynı rezillik, bıktık

Daha ilk bölümden tepki topladı! O sahneye izleyici isyan etti
Akıllara ziyan iddia: Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP'nin Genel Başkanı olacak

"Şampiyon olursa o partinin başına geçecek, Erdoğan da farkında"
Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama

Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama
Termometreler rekoru gösterdi, Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.