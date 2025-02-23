Ümraniyespor ve Sakaryaspor, Kar Şartlarında Golsüz Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

25. dakikada Ali Turap'ın sağ taraftan ortasında ön direkte Poyraz Efe'nin kafa vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

42. dakikada hakem Davut Dakul Çelik, yoğun kar yağışı sebebiyle saha çizgilerinin temizlenmesi için görevlileri sahaya çağırdı.

47. dakikada Burak Çoban'ın ceza sahası içi sol çaprazdan ortasında arka direkte Mamadou'un vuruşunda meşin yuvarlak sol yandan auta gitti.

68. dakika hakem Davut Dakul Çelik, yoğun kar yağışı nedeniyle 3. kez oyunu durdurdu. İki takımın oyuncularıyla görüşen Çelik, takımları soyunma odasına gönderdi. Saha çizgilerinin belirlenmesi ve yoğun kar yağışının durmasının ardından mücadele yaklaşık 15 dakika sonra kaldığı yerden devam etti.

76. dakikada ceza sahasına gönderilen uzun pasta savunmaya çarpan top Kahraman'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak soldan az farkla auta gitti.

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Ramazan Ufuk Avdaş, Enes Biroğlu

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Cavare, Burak Öksüz, Ali Turap Bülbül (Oğuz Yıldırım dk. 84), Atalay Babacan (Yusuf Sertkaya dk. 55), Serkan Göksu, Emre Kaplan, Poyraz Efe Yıldırım, Benny (Lucas Joao dk. 85), Bardhi (Batuhan Çelik dk. 70)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Onur Yıldırım, Mehmet Güneş, Barış Ekincier, Yusuf Deniz Şaş

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Sakaryaspor: İsmail Çipe, Serkan Yavuz, Nkoulou (Oğuzhan Çapar dk. 90), Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Mamadou, Burak Altıparmak, Kabov (Simon dk. 46), Burak Çoban, Rayane Aabid (Ömer Şişmanoğlu dk. 77), Ozegovic (Emre Demir dk. 90+5)

Yedekler: Yunus Emre Tekoğul, Emircan Altıntaş, Engin Can Aksoy, Kakuta, Muhammed Ertürk, Batuhan Çakır

Teknik Direktör: İlker Püren

Sarı kartlar: Bardhi, Oğuz Yıldırım, Yusuf Sertkaya (Ümraniyespor), Serkan Yavuz (Sakaryaspor) - İSTANBUL