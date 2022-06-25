Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası Hırvatistan'ın Porec kentinde devam eden Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporculardan kadınlarda Ecem Baysuğ gümüş, erkeklerde ise İbrahim Tataroğlu bronz madalya elde etti. Hırvatistan'ın Porec kentinde devam eden Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporculardan kadınlarda Ecem Baysuğ gümüş, erkeklerde ise İbrahim Tataroğlu bronz madalya elde etti. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ferdi müsabakalarında kadınlar 70 kiloda Ecem Baysuğ, finalde Fransız Lila Mazzarino'ya yenilerek gümüş madalyada kaldı. Erkekler +90 kiloda mücadele eden İbrahim Tataroğlu ise bronz madalya mücadelesinde Kıbrıs Rum Kesimi'nden Giannis Antoniou'yu yenerek Avrupa üçüncüsü oldu. Organizasyonda erkekler 81 kiloda mücadele eden milli sporcu Mertcan Kömpe da sıkletinde 7. sırada yer aldı. 40 ülkeden 189 kadın ve 231 erkek sporcunun mücadele ettiği Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nın son günü yarın karma takımlar müsabakaları yapılacak. AA / Fatih Gazioğlu - Spor Hırvatistan Spor Haberler

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