Ümit Öztürk, Alanyaspor ve Kayserispor Maçında Üçüncü Kez Görev Alacak
Denizli Bölgesi hakemi Ümit Öztürk, Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak maçı yönetecek. Daha önce iki karşılaşmada da Alanyaspor galibiyetiyle sonuçlanmıştı.
Denizli Bölgesi hakemi Ümit Öztürk, üçüncü kez Alanyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak lig maçını yönetecek.
Süper Lig 34. haftasında oynanacak Alanyaspor-Kayserispor maçına orta hakem olarak Ümit Öztürk görevlendirildi. Denizli Bölgesi hakemi, bugüne kadar iki takım arasında oynanan maçlarda 2 kez düdük çaldı. Bu maçlarda Alanyaspor, 6-3 ve 3-0'lık sonuçlar ile galip gelen taraf oldu. Ümit Öztürk, Antalya'da oynanan bu maçlarda Alanyaspor'a 6 kez sarı kart gösterirken Kayserispor'a ise 7 sarı kart, 1 kırmızı kart çıkardı.
32 yaşındaki hakem, bu sezon 7 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 8 TFF 1.Lig maçına çıktı. Ümit Öztürk'ün yönettiği 7 Süper Lig maçında 6 kez ev sahibi takım kazanırken 1 kez de deplasman takımı kazandı. Denizli Bölgesi hakemi, bu sezon ilk kez Alanyaspor'un ve Kayserispor'un maçını yönetecek. - KAYSERİ