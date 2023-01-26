Ümit Özat'ın babası hayatını kaybetti

Teknik direktör Ümit Özat'ın babası Ali Özat, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından veren Özat, "Maalesef Babamızı, canımızı kaybettik. Acımız taze. Bu süreçte bize destek olan tüm dostlara teşekkür ederiz. Cenaze bilgilerini önümüzdeki saatlerde paylaşacağız..." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, babasının vefat ettiğini açıkladı. Özat, daha önce yaptığı bir paylaşımda babası Ali Özat'ın makinaya bağlı olduğunu ve uyutulduğunu belirtmişti.

"ACIMIZ TAZE"

Ümit Özat'ın babası Ali Özat, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef Babamızı, canımızı kaybettik. Acımız taze. Bu süreçte bize destek olan tüm dostlara teşekkür ederiz. Cenaze bilgilerini önümüzdeki saatlerde paylaşacağız..." ifadelerini kullandı.

ÖZAT'IN BABASI UYUTULUYORDU

Özat daha önce yaptığı bir paylaşımda, "Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok soran olduğu için buradan açıklama yapmak istedim. Maalesef babam şu anda makineye bağlandı ve uyutuluyor... Lütfen... Herkesin duasına talibiz..." demişti.