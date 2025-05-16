Ümit Milli Takım, Özel Maçlarda Karadağ ve Arnavutluk ile Karşılaşacak

Ümit Milli Takım, Özel Maçlarda Karadağ ve Arnavutluk ile Karşılaşacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu mücadelesine hazırlık amacıyla Karadağ ve Arnavutluk ile özel maçlar oynayacak. Müsabakalar 5 ve 8 Haziran tarihlerinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, Karadağ ve Arnavutluk ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Ümit Milli Takım, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu mücadelesine hazırlık niteliği taşıyacak maçlarda 5 Haziran Perşembe günü Karadağ ve 8 Haziran Pazar günü Arnavutluk ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabakalar, saat 20.00'de başlayacak.

Elemelerde Ukrayna, Macaristan, Hırvatistan ve Litvanya ile H Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, ilk maçını Türkiye'de 9 Eylül Salı günü Hırvatistan ile oynayacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Süper Lig'in en pahalı futbolcusu olacak! Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor
DEM'li Tuncer Bakırhan'a açık açık soruldu: Özerklik istiyorlar mı?

DEM Parti özerklik istiyor mu? Açık açık soruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne Ronaldo ne Merih! Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu

Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu
Annesi kayıp zannedip arıyordu, korkunç gerçek ortaya çıktı

Annesi kayıp zannedip her yerde arıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar, faiz ve enflasyon beklentileri belli oldu

Dolar, faiz ve enflasyon beklentileri değişti
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
Konya'daki depreme yakalanan kadının ilk tepkisi gülmek oldu

Depreme yakalanan kadının verdiği tepki bomba
Livakovic'in kalemini kıran Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği kaleciyi alıyor

Fenerbahçe Galatasaray'ın istediği kaleciyi alıyor
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.