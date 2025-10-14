Ümit Milli Takım, Macaristan ile 1-1 Berabere Kaldı

Haberler

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında Macaristan'a konuk oldu ve 1-1'lik sonuçla sahadan ayrıldı. Türkiye, bu sonuçla puanını 5'e çıkararak grupta liderliğe yükseldi.

Budapeşte'deki MTK Stadı'nda oynanan müsabakaya ay-yıldızlılar Deniz Ertaş, Ayberk Karapo, Hamza Güreler, Yasin Özcan, Berkay Yılmaz, İzzet Çelik, Eyüp Aydın, Emirhan İlkhan, Cihan Çanak, Başar Önal ve Semih Kılıçsoy 11'iyle başladı.

Türkiye, 6. dakikada Semih Kılıçsoy'un röveşata golüyle mücadelede 1-0 öne geçerken Macaristan ise 14. dakikada Zalan Vancsa ile skora dengeyi getirdi.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla milli takım, maç fazlasıyla puanını 5'e çıkardı ve ilk sıraya yükseldi. Macaristan ise üçüncü maçında da berabere kalarak puanını 3 yaptı.

Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve eşi Ekrem Ekşioğlu da tribünden izledi.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, karşılaşmanın ardından Büyükelçi Gülşen Karanis Ekşioğlu'na isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti.

