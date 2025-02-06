Trump: İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek

Trump geri adım atmıyor! Skandal planın detaylarını açıkladı
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti

8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti
Şehit binbaşının son görüntüleri duygulandırdı

Şehit binbaşının son görüntüleri

Ümit Milli Takım'ın 2027 UEFA U21 Şampiyonası Rakipleri Belli Oldu

Ümit Milli Takım'ın 2027 UEFA U21 Şampiyonası Rakipleri Belli Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme gruplarında H Grubu'nda Ukrayna, Hırvatistan, Macaristan ve Litvanya ile eşleşti. Eleme maçları 2025 Mart ayında başlayacak.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme gruplarında mücadele edeceği rakipleri belli oldu. Milliler, H Grubu'nda Ukrayna, Hırvatistan, Macaristan ve Litvanya ile eşleşti.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme gruplarında mücadele edeceği rakipleri belli oldu. Arnavutluk ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonada H Grubu'nda yer alan milliler, Ukrayna, Hırvatistan, Macaristan ve Litvanya ile eşleşti.

Turnuvada 6 grupta 6'şar, üç grupta ise 5'er takım mücadele edecek. Grup birincisi 9 takım ve en iyi ikinci takımın doğrudan katılacağı turnuvaya, diğer 8 ikinci takım Kasım 2026'da yapılacak play-off maçları ile finallere katılma hakkı için yarışacak.

Eleme maçları 2025 Mart ayında başlayacak ve Ekim 2026'ya kadar sürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
img

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
img

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Dr. Ekrem Teymur: SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zeka dünyasında dengeyi değiştirecek

"SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zekada dengeyi değiştirecek"
6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi

6 Şubat anmasında büyük gerginlik! Manzarayı gören başkan deliye döndü
Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda hemen kaptı
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
Citi bank altın tahminini yükselttiğini duyurdu

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.