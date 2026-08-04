Haberler

Ümit Milli Kadın Hokey Takımı Avrupa 4'üncüsü

Ümit Milli Kadın Hokey Takımı Avrupa 4'üncüsü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Viyana'daki Ümit Milli Kadınlar Hokey Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Avusturya'ya 3-2 yenilerek organizasyonu 4'üncü sırada tamamladı. Muğla Ege Yıldızları'ndan dört sporcu kadroda yer aldı. Kulüp başkanı Serkan Şen, takımın mücadelesinden gurur duyduğunu belirterek tüm sporcuları tebrik etti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Ümit Milli Kadınlar Hokey Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, tarihi bir başarıya imza atarak Avrupa 4'üncüsü oldu. Ay-yıldızlı ekibin kadrosunda, Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü'nün başarılı sporcuları Sıla Aleyna Çelebi, Nur Nebi Baran, Aleyna Satılmış ve Zeynep Rüveyda Duruakan da yer alarak hem ülkemizi hem de Muğla'yı gururlandırdı.,

Viyana Arminen Hokey Sahası'nda oynanan üçüncülük müsabakasında ev sahibi Avusturya ile karşı karşıya gelen Ümit Milli Kadın Hokey Takımı, sahada son saniyeye kadar büyük bir direnç gösterdi. Çekişmeli geçen mücadeleden 3-2'lik skorla mağlup ayrılan milliler, organizasyonu Avrupa 4'üncüsü olarak tamamladı. Şampiyona sonrası değerlendirmelerde bulunan Ege Yıldızları Hokey Kulübü Başkanı Serkan Şen milli takımın sergilediği oyundan gurur duyduklarını belirterek, "Milli takımımız son derece şanssız bir şekilde maçı kaybetti ve üçüncülük maalesef elimizden kaçtı. Ancak sporcularımız sahada inanılmaz bir mücadele verdi. Ülkemizi ve Muğla'mızı en iyi şekilde temsil eden tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu

Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç

Kılıçdaroğlu görmesin! İşte 4 farklı anketten çıkan sonuçlar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yıl formasını giydiği kulübün ezeli rakibine imza attı

Sen bu imzayı atacak adam mıydın? Taraftarlar şokta

Kapalı kahvehanede kahvaltı yapan aileden işletme sahibine duygulandıran not

İnsanlık ölmemiş dedirten olay: Hakkını helal et kardeşim
Derin Mermerci'den olay yaratacak açıklama: Önce yalı, şimdi de bu

Derin Mermerci'den olay yaratacak açıklama: Önce yalı, şimdi de bu
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor

Son ayların en büyük indirimi geliyor
Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu: Acun abiye söyleseydik...

Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu
Bakan Gürlek duyurdu! 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı

Bu sabah düğmeye basıldı! 7 şirkete kayyum atandı, 15 araca el konuldu
Sıfır araç alan vatandaşa büyük şok: Herkesin gözü önünde kepçe ile ezeceğim

Sıfır araç alan vatandaşa büyük şok: Kepçe ile ezeceğim