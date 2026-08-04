Ümit Milli Kadın Hokey Takımı Avrupa 4'üncüsü

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Ümit Milli Kadınlar Hokey Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, tarihi bir başarıya imza atarak Avrupa 4'üncüsü oldu. Ay-yıldızlı ekibin kadrosunda, Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü'nün başarılı sporcuları Sıla Aleyna Çelebi, Nur Nebi Baran, Aleyna Satılmış ve Zeynep Rüveyda Duruakan da yer alarak hem ülkemizi hem de Muğla'yı gururlandırdı.,

Viyana Arminen Hokey Sahası'nda oynanan üçüncülük müsabakasında ev sahibi Avusturya ile karşı karşıya gelen Ümit Milli Kadın Hokey Takımı, sahada son saniyeye kadar büyük bir direnç gösterdi. Çekişmeli geçen mücadeleden 3-2'lik skorla mağlup ayrılan milliler, organizasyonu Avrupa 4'üncüsü olarak tamamladı. Şampiyona sonrası değerlendirmelerde bulunan Ege Yıldızları Hokey Kulübü Başkanı Serkan Şen milli takımın sergilediği oyundan gurur duyduklarını belirterek, "Milli takımımız son derece şanssız bir şekilde maçı kaybetti ve üçüncülük maalesef elimizden kaçtı. Ancak sporcularımız sahada inanılmaz bir mücadele verdi. Ülkemizi ve Muğla'mızı en iyi şekilde temsil eden tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı