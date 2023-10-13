Ümit Milli Futbol Takımı, San Marino'yu 5-0 Mağlup Etti

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki üçüncü maçında San Marino'yu 5-0 mağlup etti. Enis Destan ve Erencan Yardımcı'nın golleriyle Türkiye galibiyete ulaştı.

STAT: Ümraniye Belediyesi Şehir

HAKEMLER: Viktor Shimusik, Sergei Kosovets, Anton Gusev

TÜRKİYE: Emre Bilgin - Kazımcan Karataş, Serdar Saatçı, Ravil Tagir (Dk. 72 Metehan Baltacı), Ayberk Karapo, Demir Ege Tıknaz (Dk. 62 Cem Türkmen), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 78 Aksel Baran Potur), Bartuğ Elmaz (Dk. 78 Yunus Emre Konak), Cihan Çanak, Emircan Gürlük, Enis Destan (Dk. 62 Erencan Yardımcı)

SAN MARINO: Pietro Amici - Simone Giocondi, Mattia Sancisi, Andrea Contadini, Andrea Dolcini (Dk. 46 Thomas Rastelli), Nicola D'Addario (Dk. 85 Lorenzo Pasquinelli), Samuele Zannoni, Nicolo Sancisi (Dk. 85 Alessandro Renzi), Matteo Guidi (Dk. 69 Marco Pasolini), Filippo Pasolini (Dk. 69 Marco Gasperoni), Alessandro Giambalvo

GOLLER: Dk. 5 ve 37 Enis Destan, Dk. 80, 82 ve 87 Erencan Yardımcı (Türkiye)

SARI KARTLAR: Ravil Tagir, Enis Destan (Türkiye) - Giambalvo, Giocondi, Contadini, Rastelli ( San Marino )

2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri A Grubu 3'üncü maçında Ümit Milli Futbol Takımı, konuk ettiği San Marino'yu 5-0 mağlup etti.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede milli takımın gollerini 5'inci ve 37'nci dakikalarda Enis Destan, 80, 82 ve 87'nci dakikalarda Erencan Yardımcı kaydetti.

Ay-yıldızlıların San Marino ile oynadığı karşılaşmayı TFF İcra Kurulu ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen de tribünden izledi. Karşılaşmanın devre arasında Türkiye ile San Marino heyetleri arasında hediye ve forma takdimi yapıldı. Ümit Milliler, elemelerdeki bir sonraki maçını 17 Ekim Salı günü Jelgava'da Letonya ile oynayacak.