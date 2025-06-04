Ümit Milli Futbol Takımı, Karadağ ve Arnavutluk'la Özel Maçlara Hazırlanıyor

Ümit Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Burak İnce ile Yiğit Efe Demir, önlerindeki iki maçı kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Yiğit Efe Demir ve Burak İnce, yarın Karadağ ile yapılacak özel maç öncesi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Burak İnce, kampın güzel geçtiğini belirterek, "Egemen Korkmaz'ı oyunculuk zamanından beri biliyoruz. Hocamızın gelmesiyle güzel ve yoğun bir şekilde ilerlemeye başladık. Önümüzde iki maç var. O iki maçı kazanıp bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Burak, A Milli Takım'da forma giymeyi hedeflediğini dile getirerek, "Her genç oyuncu, A Milli Takım formasını giymeyi hedefler. A Milli Takım'daki bütün oyunculardan bir şey kazanmak istiyorum. Hepsinden bir şey kapmaya çalışıyorum. Bütün maçları izlemeyi seviyorum." diye konuştu.

Geçmişte kariyerinde bazı problemler yaşadığını vurgulayan 21 yaşındaki oyuncu, "Şu anda kariyerime devam ediyorum. Avrupa'da istediğim gibi bir sezon geçmedi. Önümde uzun yıllar var. Bu uzun yılları en iyi şekilde değerlendirip parlamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yiğit Efe Demir: "Farklı bir oyun anlayışımız olacak"

Yiğit Efe Demir ise yeni bir ekiple çalışmaya başladıklarını aktararak, "Egemen Korkmaz ile yeni bir döneme başladık. Farklı bir oyun anlayışımız olacak. Biz de buna adapte olacağız. Biz, şu anda Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Onun için bu maçları yapıyoruz. Onun ciddiyeti ile oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü Süper Lig'e taşıdıkları için mutlu olduğunu anlatan Yiğit Efe, "Büyük bir emek verdik. Yusuf Akçiçek için de bu sezon mutlu oldum. Onu izlerken bir Fenerbahçeli olarak gurur duyuyorum. Beraber altyapıda oynadık. Kendisi bizim için referans oldu. Onun bu sezon Fenerbahçe'de oynadığını görmek bize de öz güven veriyor." şeklinde konuştu.

Real Madrid'de oynayan eski takım arkadaşı Arda Güler ile konuşmaya devam ettiğini belirten 20 yaşındaki savunma oyuncusu, "Kendisi benim en yakın arkadaşım. Çok büyük bir camiada oynuyor. Sezonu kötü veya iyi geçirdi diyemem. Bence kendini yeterince gösterdi. Elinden geleni yaptığını düşünüyorum. İnançlı bir çocuk. Çok çalışan biri. Hiçbir zaman ümidini kaybetmez ve hep çalışır." değerlendirmesinde bulundu.

Ümit Milli Takım, özel maçta yarın Karadağ ve 8 Haziran Pazar günü de Arnavutluk ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.