Ümit Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'ı 1-0 Mağlup Etti

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 - 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda mücadele edecek. Grubunda; İrlanda, İtalya, San Marino, Letonya ve Norveç ile karşılaşacak Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçını 8 Eylül Cuma günü İrlanda'ya karşı oynayacak.