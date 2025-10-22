Ümit Akdağ: Lucescu'nun Daveti Özel Bir Duygu

TEKNİK direktör Mircea Lucescu'nun Romanya milli takımına davet ettiği Corendon Alanyaspor futbolcusu Ümit Akdağ, "Lucescu gibi bir hocanın istemesi özel bir duygu. Türk Milli Takımı'nda da görev yapmış bir isim. Benimle birebir konuştu, bu da çok güzel bir histi. Sürekli temas halindeyiz" dedi.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında 25 Ekim Cumartesi günü Turka Kocaeli Stadyumu'nda Kocaelispor ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor, hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenmanın ardından teknik direktör Joao Pereira ve savunma oyuncusu Ümit Akdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'MOTİVASYONUMUZ İYİ AMA ASIL OLAN İSTİKRAR'

Oyuncularının moralinin yüksek olduğunu belirten teknik direktör Joao Pereira, "Motivasyonumuz şu anda iyi. Tabi ki maç kazandıktan sonra daha da iyi oluyor. Önemli olan sadece bir galibiyetle moralimizin yükselmesi ya da bir mağlubiyetle düşmesi değil. Her şeyin başındayız. Önemli olan istikrarlı olmamız. Buna odaklanmamız gerekiyor. Bir maç kazandığımızda aşırı sevinmemeli, kaybettiğimizde de moralimizi tamamen bozmamalı" diye konuştu.

'3 PUAN ALMAK İSTİYORSAK ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR'

Portekizli teknik adam, taktik çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Antrenmanlarda birçok şey çalışıyoruz ama bazen sadece sonuca odaklanıyoruz. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Çok iyi bir takıma karşı oynadık, o maçta mağlubiyetleri yoktu. Şimdi yine zorlu bir deplasmana gideceğiz. Kocaelispor iki haftadır kazanıyor, motivasyonları yüksek. Üç puan almak istiyorsak çok iyi odaklanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

'OYUN TARZIMIZ VAR'

Kocaelispor maçı hakkında değerlendirme yapan Pereira, "Bizim oyun tarzımız var. Baskıdan nasıl çıkacağımıza, nasıl kurtulacağımıza dair planlarımız hazır. O planları sahada uygulayacağız. Bütün oyuncularımıza güvenimiz tam. Kadromuzda 27 oyuncu var ve hepsine güveniyoruz. Eğer güvenmeseydik 27 değil 20 oyuncumuz olurdu. Aliti bu hafta oynamayacak, 4 sarı kartı var. Elimizde 4 stoper var, onun yerine biri görev alacak" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ RAHAT BİR SEZON GEÇİRMEK'

Sezon hedefleri hakkında konuşan Pereira, şunları söyledi:

"Hedeflerimizin yakınına bile ulaşamadık. Benim hedefim sezonun son bölümünde, son 8-9 haftada kümede kalma mücadelesi vermemek. Rahat bir sezon geçirmek istiyoruz. Bunun için de en az 40 puan toplamamız gerekiyor. Şu anda 13 puanımız var, bu iyi ama yeterli değil. Daha önemlisi nasıl çalıştığımız ve sahada neler yaptığımız. Oyuncularım çok iyi çalışıyor ve bu beni mutlu ediyor."

ÜMİT AKDAĞ: ALANYASPOR'DA OLMAKTAN MUTLUYUM

Takımın genç savunma oyuncusu Ümit Akdağ, bu sezon düzenli forma giymekten dolayı mutlu olduğunu belirtti. Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun kendisi hakkındaki söylemlerini değerlendiren Ümit Akdağ, "Konu hakkında fazla yorum yapmayayım ama hedefim iyi bir sezon geçirmek. Alanyaspor'la ligde en üst seviyede yer almak ve her maçta kendimi geliştirmek istiyorum. Lucescu gibi bir hocanın seni istemesi özel bir duygu. Türk Milli Takımı'nda da görev yapmış bir isim. Benimle birebir konuştu, bu da çok güzel bir histi. Sürekli temas halindeyiz" dedi.

'HAGİ İLE ARAMIZ ÇOK İYİ'

Romanyalı takım arkadaşı Hagi ile olan ilişkisini değerlendiren Ümit Akdağ, "Hagi ile sürekli konuşuyoruz. Rumence bildiğim için ilk geldiğinde çok yardımcı oldum. Aramız çok iyi. O Romanya Milli Takımı'na gittiğinde de ligi ve maçları konuşuyoruz." dedi.

Hedeflerinden bahseden Ümit Akdağ, "Futbolda her zaman hedef olmalı. Dört büyükler, Avrupa, milli takım… Ben de bunlar için çalışmaya devam ediyorum" diye konuştu.