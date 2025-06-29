Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası Sonuçlandı

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası Sonuçlandı
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Kocaeli'nde düzenlenen turnuvada Türkiye, kazandığı 175 puanla birinci oldu. Kazakistan ve Bulgaristan sırasıyla ikinci ve üçüncü sırayı aldı. Madalya kazanan sporcular arasında Türkiye'den birçok isim öne çıktı.

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası tamamlanırken, dereceye giren ülkeler ve madalya alan sporcular da belli oldu.

Kocaeli'nde 26-29 Haziran tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası sona erdi. Turnuvanın son gününde serbest stilde yapılan final müsabakaları ile tamamlandı. Genel klasmanda dereceye giren ülkeler şu şekilde sıralandı:

Serbest Stil

1. Türkiye-175 puan

2. Kazakistan-132 puan

3. Bulgaristan-104 puan

Müsabakaların son gününde serbest stilde 5'er sıklette madalya kazanan sporcular şöyle:

Serbest Stil

61 kilo

1. Emrah Ormanoğlu - Türkiye

2. Udit Udit - Hindistan

3. Sardor Ruzimov - Özbekistan

4. Recep Topal - Türkiye

70 kilo

1. Haydar Yavuz - Türkiye

2. Nachyn Kuular - Kazakistan

3. Umut Erdoğan - Türkiye

4. Vishal Kaliramana - Hindistan

79 kilo

1. Magomet Evloev - Tacikistan

2. Ramazan Sarı - Türkiye

3. İbrahim Metehan Yaprak - Türkiye

4. Dzhabrail Gadzhiev - Azerbaycan

92 kilo

1. Ahmed Sultanovich Bataev - Bulgaristan

2. Alperen Tokgöz - Türkiye

3. Emirhan Kılıç - Türkiye

4. Deepak Punia - Hindistan

125 kilo

1. Mohsen Mansour Siyar - Almanya

2. Alisher Yergali - Kazakistan

3. Georgi Lyubomirov Ivanov - Bulgaristan

4. Hakan Büyükçıngıl - Türkiye - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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