Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'ne göre Süper Lig'de şampiyon Fenerbahçe olacak

Kendi geliştirdiği istatistik modeline dayanarak ülkelerdeki şampiyonluk tahminlerini açıklayan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Süper Lig'de şampiyonluğa en yakın takımı paylaştı. CIES'in tahminine göre Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda şampiyonluk ipini Fenerbahçe göğüsleyecek.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), kendi geliştirdiği istatistik modeline dayanarak ülkelerdeki şampiyonluk tahminlerini açıkladı.

MANCHESTER CITY - İNGİLTERE PREMIER LİG

Sporx'te yer alan habere göre, Geçtiğimiz sezonu Liverpool'un 1 puan önünde şampiyon tamamlayan Manchester City, Arsenal, Liverpool Chelsea gibi güçlü rakiplere rağmen bu sene de şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda. Kadrosunu Erling Haaland gibi yıldız bir forvetle güçlendiren maviler, üst üste 3. şampiyonluğa uzanmanın hesaplarını yapıyor.

REAL MADRID - LA LIGA

Geçen sezon özellikle Barcelona'nın yaşadığı ekonomik sıkıntı sebebiyle şampiyonluğa uzanmakta zorlanmayan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri Casemiro dışında kadrosunu büyük ölçüde korudu. En büyük rakibi Barcelona'nın yaptığı birçok flaş transfere rağmen Madrid ekibi şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösteriliyor.

INTER - İTALYA SERIE A

Geçen sezon şampiyonluğu iki puanla Milan'a kaptıran Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter, bu sene bu şansızlığını kırarak şampiyon olmak istiyor. Yine en yakın rakibi Milan ile bu yarışa devam etmesi beklenen Inter, bu sezon rakibini geçerek hedefine ulaşmak istiyor.

BAYERN MUNIH - BUNDESLIGA

Bundesliga'da 10 yıldır devam eden Bayern Münih hegamonyası devam edecek gibi görünüyor. Lige fırtına gibi başlayan Bavyera ekibi bu sezon 3 maçta toplam 15 gol attı. Alman devi bu sezon da şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda.

PARIS SAINT-GERMAIN - LIGUE 1

Kadrosuna Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe gibi dünya yıldızlarını barındıran Paris Saint Germain, yeni hocası Galtier ile şampiyonluğun en büyük favorisi... Lille'i ligin 3. haftasında tam 7 golle deviren Paris ekibi rakiplerini yanına yanaştırmamaya kararlı.

FENERBAHÇE - TÜRKİYE

Geçtiğimiz sezonu hüsranla tamamlayan Süper Lig devleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş şampiyonluğu Karadeniz ekibi Trabzonspor'a kaptırmıştı. Bu sezon iddialı bir kadro kuran 4 ekip de şampiyonluk için yarışacak. CIES Fenerbahçe'yi bu anlamda bir adım önde görüyor.