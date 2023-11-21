Uluslararası Mersin Maratonu Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde bu yıl 10 Aralık'ta 5'incisini gerçekleştireceği 'Uluslararası Mersin Maratonu' hakkında, paydaşların katılımıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Mersin Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda; 42 kilometre, 10 kilometre ve Halk Koşusu'nun başlangıç ve bitiş noktaları ile birlikte parkur güzergahları tanıtıldı. Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük başkanlığında gerçekleşen toplantıda, organizasyona destek veren Mersin Valiliği, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileriyle, maraton boyunca sorumluluk alanlarındaki görevlerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

KÜÇÜK: "MARATON HEM MERSİN'İN, HEM DE ÜLKEMİZİN TANITIMI AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Bu yıl 5'incisi düzenlenecek 'Uluslararası Mersin Maratonu'nun, kentin ve ülkenin tanıtımı açısından önemli olduğuna inandığını ifade eden Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, "Aynı zamanda prestij olarak da saygın bir yarışma olduğu için, böyle bir yarışmanın paydaşı olmak ve destek vermekten dolayı mutluyuz. Organizasyonun çok geniş katılımla, güzel bir havada ve güzel bir ortamda gerçekleşmesini ümit ediyorum" diyerek, emeği geçenleri kutladı.

TAŞKIN: "GÜZEL VE BAŞARILI BİR ORGANİZASYON İÇİN YOĞUN TEMPODA ÇALIŞIYORUZ"

Her alanda olduğu gibi spor alanında da kent genelinde çok önemli etkinlikler yapıldığını aktaran Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, bunlardan birinin 'Uluslararası Mersin Maratonu' olduğunu dile getirdi. Maratonun 'Elite Label' düzeyinde bir organizasyon olduğuna dikkat çeken Taşkın, maratonun en önemli özelliklerinden birinin, olimpiyatlara katılacak sporcuların kota alabileceği bir yarışma olduğunu ifade etti.

Aralık ayında hem Mersin ikliminin güzel olması, hem de düz bir parkurda koşulacak olmasının maratonu avantajlı kıldığını sözlerine ekleyen Taşkın, "Mersin Valiliğimizde, Vali Yardımcımız İbrahim Küçük başkanlığında, paydaşlarımızla bir toplantı yaptık. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü gibi kamu kurumlarıyla beraber, maratonumuzun güzel ve başarılı bir organizasyon olması için yoğun bir tempoda çalışıyoruz" dedi.

AKYAR: "BU ORGANİZASYONU ALNIMIZIN AKIYLA TAMAMLAYACAĞIZ"

İl genelinde düzenlenen bu organizasyonların oldukça önemli olduğunu dile getiren Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimi Sportif Değerlendirme ve Takip Birimi Şube Müdürü Vedat Akyar da "Bizim açımızdan bu organizasyonlar, özellikle uluslararası etkinliklere ve olimpiyatlara kota vermesi sebebiyle çok önemli. 10 Aralık'ta yapılacak olan 'Uluslararası Mersin Maratonu'nda da sporcularımız, hakemlerimiz ve bütün kulüplerimizle, kurum olarak elimizden gelen bütün katkıyı göstereceğiz. Mersin olarak, alnımızın akıyla çok güzel bir şekilde bu organizasyonu tamamlayacağız" diye konuştu.