Uluslararası İzmir Maratonu'nda Kenya ve Etiyopya damgası

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin World Athletics paydaşlığında Road Label statüsünde 4'üncüsünü düzenlediği Uluslararası İzmir Maratonu (Maratonİzmir Avek), dünyadan ve ülkemizin dört bir yanından gelen sporcuların katılımıyla koşuldu. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı onuruna yarışın sloganı, '100 Yıllık Maratonu Maraton İzmir'de Kutluyoruz' olarak belirlendi. Nefes kesen maratonda birincilik kadınlarda Etiyopya, erkeklerde Kenya'ya gitti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin World Athletics paydaşlığında Road Label statüsünde 4'üncüsünü düzenlediği Uluslararası İzmir Maratonu (Maratonİzmir Avek), dünyadan ve ülkemizin dört bir yanından gelen sporcuların katılımıyla koşuldu. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı onuruna yarışın sloganı, "100 Yıllık Maratonu Maraton İzmir'de Kutluyoruz" olarak belirlendi. Nefes kesen maratonda birincilik kadınlarda Etiyopya, erkeklerde Kenya'ya gitti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de organizasyon kapsamındaki 10 kilometrelik 19 Mayıs Yol Koşusu'na katıldı. Koşunun startını da Bakan Kasapoğlu'yla Tunç Soyer verdi. İzmir'de uluslararası bir festival havası estiren maraton ve ardından başlayan 19 Mayıs Yol Koşusu'na 23 ülkeden 30 seçkin atlet ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen 5 bin kişi katıldı.

Maratonİzmir Avek, bu yıl da Birleşmiş Milletler'in (BM) belirlediği, "Küresel Amaçlar" doğrultusunda, "Sürdürülebilir bir dünya" için koşuldu ve hedefe yine ulaşıldı. Maratonda koşuculara verilen pet şişeler geri dönüşüm için atık kutularında toplandı, tüm malzemelerin geri dönüştürülebilir olması sağlandı. Parkur üzerinde sponsorlara ve yarışa ait tüm reklam ile yönlendirmeler de yarış bitiminde geri dönüşüme kazandırılmak üzere tek tek toplandı.