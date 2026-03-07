Uluslararası Erzurum Curling Turnuvası'nda 3 ülke mücadele ediyor

Erzurum'da düzenlenen Uluslararası Erzurum Curling Turnuvası'nda Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye'den takımlar karşılaşıyor.

Erzurum'daki uluslararası standartlara sahip curling salonunda 80 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada Türkiye'yi Ankara, Kars ve Erzurum'dan ekipler temsil ediyor.

Olimpik Milli Takımlar Başantrenörü Bilal Ömer Çakır, AA muhabirine, organizasyonun her yıl büyüyerek devam ettiğini belirterek "Geçen yıl 50 sporcu ile yaptığımız turnuvayı bu yıl 80 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye'den takımlar burada. Türkiye'den Ankara, Kars ve Erzurum'dan sporcularımız turnuvaya katılıyor." dedi.

Turnuvada olimpik takımların yanı sıra genç milli takımlar ve kulüp sporcularının da yer aldığını aktaran Çakır, "Olimpik takımlarımız, genç milli takımlarımız ve kulüp takımlarımız uluslararası bir arenada güçlü rakiplere karşı mücadele ediyor. Uluslararası standartlara uygun çok güzel bir tesisimiz var. Diğer ülkeler de tesislerimizin farkında. Davet ettiğimiz zaman hiçbir endişe duymadan gelip katılıyorlar." diye konuştu.

Çakır, Pazar günü final karşılaşmasıyla organizasyonun tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Turnuvaya katılan Rusya Erkek Takımı Başantrenörü Alexandr Kozyrev ise Erzurum'da bulunmaktan memnun olduklarını anlatarak "Katıldığımız ikinci uluslararası turnuva, çalışmalarımız devam ediyor. Bazen kazanıyoruz bazen kaybediyoruz ama burada atmosfer çok güzel. Erzurum'a ikinci kez geliyoruz. Misafirperverlikleri için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.