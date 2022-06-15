Uluslar Ligi'nde 4'üncü hafta maçları tamamlandı UEFA Uluslar Ligi'nde 4'üncü hafta, 4 grupta oynanan 12 karşılaşma ile sona erdi. UEFA Uluslar Ligi'nde 4'üncü hafta, 4 grupta oynanan 12 karşılaşma ile sona erdi. UEFA Uluslar A, B, C ve D Ligi'nde 4'üncü hafta, oynanan 12 karşılaşma ile tamamlandı. Günün dikkat çeken karşılaşmasında A Ligi 3'üncü Grup'ta Almanya sahasında İtalya'yı 5-2 mağlup etti. Grubun diğer karşılaşmasında ise Macaristan, deplasmanda İngiltere'yi 4-0 mağlup ederek gruptaki liderliğini sürdürdü. Uluslar Ligi'nde oynanan 12 karşılaşmada alınan sonuçlar şu şekilde: - A Ligi 3'üncü Grup Almanya - İtalya: 5-2 İngiltere - Macaristan: 0-4 - A Ligi 4'üncü Grup Hollanda - Galler: 3-2 Polonya - Belçika: 0-1 - B Ligi 1'inci Grup Ukrayna - İrlanda Cumhuriyeti: 1-1 Ermenistan - İskoçya: 1-4 - B Ligi 3'üncü Grup Bosna-Hersek - Finlandiya: 3-2 Romanya - Karadağ: 0-3 - C Ligi 1'inci Grup Lüksemburg - Faroe Adaları: 2-2 Türkiye - Litvanya: 2-0 - D Ligi 1'inci Grup Liechtenstein - Letonya: 0-2 Moldova - Andorra: 2-1 Demirören Haber Ajansı / Spor Uluslar Ligi Almanya İtalya Spor Haberler

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