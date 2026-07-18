Uludağ Ultra Trail'de 23 Ülkeden 2.853 Sporcu Yarıştı

ULUDAĞ Ultra Trail'de konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanı Candemir Zoroğlu, "Uludağ Ultra Trail yarışmasında muhteşem bir katılım var. Muhteşem bir atmosfer var. 2 bin 800 üzerinde kayıtlı katılımcı var. Bunun yanında yerel, Bursalılarımızın büyük bir teveccühü var yarışmaya. Bizler de Uludağ'ı böyle etkili şekilde, keyifli şekilde görmekten çok mutlu oluyoruz. Umuyoruz ki bundan sonraki etkinliklerde de Uludağ yine hem sporun hem de doğanın başkenti olmaya devam edecek" dedi.

Uludağ Premium Ultra Trail'de heyecan başladı. Bu yıl 9'uncusu düzenlenen organizasyon kapsamında, 23 ülkeden 2 bin 853 sporcu; 70K, 42K, 30K, 16K ve 6K parkurlarında mücadele ediyor. Uludağ Ultra Trail'in ana yarışları, sabahın erken saatlerinde 6000 Meydan'dan verilen startlarla başladı. İlk olarak saat 06.00'da 70K (UPUT70K) parkuru, ardından saat 07.00'de 42K (UPM42K), saat 08.00'de 30K (UPE30K) ve saat 09.00'da 16K (UP16K) parkurları koşuldu. Dört parkurun da başlangıç ve bitiş noktası 6000 Meydan olarak belirlendi. Yarışların startını Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanı Candemir Zoroğlu, Bursa Gençlik Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Bursa spor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl, Uludağ İçecek Genel Koordinatörü Levent Kızıl, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Spor Pazarlama Müdürü Serhan Sarı ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan verdi.

70K, 42K, 30K VE 16K PARKURLARI START ALDI

70K parkurunda sporcular, 3 bin 661 metre toplam tırmanışla Uludağ Zirvesi'ni ilk kez aşarak zorlu bir mücadele verirken, 42K parkurundaki koşucular 2 bin 353 metre tırmanış içeren rotada küçük zirve bölgesini deneyimledi. 30K parkuru bin 510 metre tırmanış, 16K parkuru ise 500 metre tırmanışla her seviyeden koşucuya doğa ile iç içe yarış deneyimi sundu. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Cumalıkızık ile Saitabat, Kürekli ve Softaboğan şelaleleri, Zeyniler Köyü, Keşiş Tepesi, Buzul Gölleri ve Uludağ Zirvesi'nin çevresinden geçen etaplar, sporculara hem teknik hem de görsel açıdan unutulmaz bir rota sundu.

Hem deneyimli ultra maraton sporcularını hem de patika koşusuna yeni başlayanları bir araya getiren Uludağ Ultra Trail; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

23 ÜLKEDEN SPORCU MÜCADELE EDİYOR

Uludağ Ultra Trail'e bu yıl Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Bangladeş, İspanya, Kanada, Türkmenistan, İngiltere, İran, Güney Kıbrıs, Avustralya, Polonya, Japonya, KKTC, ABD, Finlandiya, Slovakya, Fransa, Güney Kore, Brezilya, Almanya, Hollanda, Malezya ve Yunanistan'dan toplam 2 bin 853 sporcu katıldı.

YARIN 6K YARIŞI, ÇOCUK KOŞUSU VE ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENECEK

Organizasyonun son günü olan yarın saat 09.00'da 6K (UP6K) parkurunun startı verilecek. Bu yıl ilk kez düzenlenecek Çocuk Koşusu'nda minik sporcular saat 11.00'de parkura çıkacak. Uludağ Ultra Trail, saat 12.00'de 6000 Meydan'da gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

'ULUDAĞ YİNE HEM SPORUN HEM DE DOĞANIN BAŞKENTİ OLMAYA DEVAM EDECEK'

Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanı Candemir Zoroğlu, "Bugün atmosfer harika gerçekten. 9'uncu Ultra Trail'a muhteşem bir katılım var. Muhteşem bir atmosfer var. 2 bin 800 üzerinde kayıtlı katılımcı var. Bunun yanında yerel, Bursalılarımızın büyük bir teveccühü var yarışmaya. Bizler de Uludağ'ı böyle etkili şekilde, keyifli şekilde görmekten çok mutlu oluyoruz. Umuyoruz ki bundan sonraki etkinliklerde de Uludağ yine hem sporun hem de doğanın başkenti olmaya devam edecek. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uludağ Alan Başkanlığı olarak planlama çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz. Uludağ biliyorsunuz 1933'te ülkemizin ilk kayak merkezi oldu. Bunun yanında muhteşem doğasıyla aslında sadece doğa sporlarının değil, yüksek irtifa kamplarının da bir merkezi olabilecek bir potansiyeli var. Bunun üzerine yoğun bir çalışmaya devam ediyoruz. Umuyorum bundan sonra sadece maraton koşuları, ultra trail değil, bisiklet, padel, tenis, yüzme, futbol gibi önemli bir spor merkezi de olacak. Projeler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

'16 KİLOMETRE KOŞACAĞIZ'

Etkinlik için İstanbul'dan geldiğini ifade eden Furkan Dündar, "İstanbul, Beylikdüzü'nden geldim. Ortam çok güzel. Bakalım yarışacağız inşallah. Heyecanlıyım. 16 kilometre koşacağız. Merakla bekliyoruz" dedi.

'ŞEHRİMDE BÖYLE BİR KOŞU OLMASI ÇOK GURUR VERİCİ'

Organizasyonun her yıl daha da güzelleştiğini dile getiren Svetlana Mekhrieva, "Bursa'da yaşıyorum. Bu yarışa her sene katılıyoruz. Çok severek katılıyoruz. Kendi şehrimde böyle bir koşu olması çok gurur verici. Çok severek geliyoruz. Zaten kocaman bir ekiple geldik. Çok büyük bir organizasyon. Her sene daha da güzelleştiriyorlar. Bu seneki organizasyon sponsorları çok daha fazla. Dediğim gibi çok mutluyuz ve çok gurur verici kendi şehrimde böyle bir koşu olması. Biz her gün buradayız zaten" ifadelerini kullandı.

'ATMOSFER SÜPER'

Etkinlik için İzmir'den gelen Burkay Çalışkan, "İzmir'den katılıyorum. İlk trail koşum olacak. İlk 16 kilometre koşum olacak. Heyecanlıyız, Bursa'yı çok beğendik. Atmosfer süper. Umarım koşu güzel geçer. Şimdiden umutluyuz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı