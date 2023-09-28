Uludağ Basketbol Başkanı Aşkın Değirmeci ve Yönetim Kurulu Basın Toplantısı Gerçekleştirdi

Uludağ Basketbol Başkanı Aşkın Değirmeci ve yönetim kurulu bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Değirmenci, "Şehrin bizi tribünden desteklemesi bizler için çok önemli. Bu yolda yalnız kalmamak en büyük arzumuz. Bursa bizi fark etsin. Çok önemli işlere imza atacağız ve Bursa sporunun sempatisini kazanacağız" dedi.

Bursa'nın İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve EuroCup Woman Temsilcisi Uludağ Basketbol'da Başkan Aşkın Değirmenci ve yönetim kurulu basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düzenlenen kahvaltıda basınla buluşan Aşkın Değirmenci, 2. Başkan Arzu Selamet, Altyapıdan Sorumlu Yönetici Veysel Ayaz, Basın ve Medyadan Sorumlu Yönetici Halil Kamış, Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetici Saffet Beki ve Kulüp Müdürü Fatih Vardar soruları cevapladı. Başkan Aşkın Değirmenci, şehirden ve basından destek isteyerek şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi Uludağ Basketbol adına yeni bir dönem başladı. Bursa'yı Avrupa arenasında ve Süper Lig'de temsil eden takımımızın hiç olmadığı kadar sizlere ihtiyacı var. Biz ciddi bir yatırım yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım gece, gündüz ciddi mesai harcıyor. İşin maddi boyutu bir yana, manevi boyutu bizleri daha çok yoruyor. Yakında yeni sürprizlerimiz de olacak ama şimdilik yarın akşam oynanacak ve bizler için çok önemli olan Ormanspor maçı ve ardından başlayacak Eurocup maçımız önemli. Şehrin bizi tribünden desteklemesi bizler için çok önemli. Bu yolda yalnız kalmamak en büyük arzumuz. Siz değerli basın mensubu arkadaşlarımdan da bu anlamda destek istiyorum. Bursa bizi fark etsin. Çok önemli işlere imza atacağız ve Bursa sporunun sempatisini kazanacağız. Yarın hem basın mensubu arkadaşlarımız, hem de taraftarlar tribünde desteklerse yolu daha rahat yürürüz."

İkinci Başkan Arzu Selamet: "Bursa'ya değer katmak istiyoruz"

Uludağ Basket 2. Başkanı Arzu Selamet de, "Bir araya gelerek yola çıktık. Başarı ve hedefe yürürken desteğiniz çok önemli. Bu anlamda şehrin desteğini, sizlerin desteğinizi istiyoruz" dedi. Bursa'nın kadın basketbolunda en büyük temsilcisi olan Uludağ Basketbol'un daha iyi yerlere gelmesi için uğraştıklarını ileten Saffet Beki ise, "Bursa'nın yerlisiyiz ve futbola alışkınız. Bulunduğumuz şehirlere katkı sağlamak hoşumuza gidiyor. Burası benim memleketim Eskişehir'de bir takımımız var ama kendi memleketime daha çok değer vermek istiyorum. Kadınlar daha ön plana çıksın istiyorum. Aşkın başkan da arayınca seve seve destek olacağımızı söyledim. Şimdiye kadar Bursa'da kadın basketbolu olduğunu bilmiyordum. Burada bir şeyler yapmak, Bursa'ya değer katmak istiyoruz. Sizler de bu anlamda destek olursanız çok seviniriz" ifadelerini kullandı.

Halil İbrahim Kamış: "Kadın basketbolun adı daha da büyüsün"

Basın ve Medyadan Sorumlu Yönetici Halil İbrahim Kamış da, "Teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettik. Sağlık sektöründen geldiğimiz için bir laf vardır 'Önce teşhis, sonra tedavi' biz de ilk toplantımızda teşhisi koyduk ve tedavi için gerekenleri yapmaya başladık. Geçtiğimiz sene durağan bir takım halinde kalmış ancak bu sene daha çok ön plana çıkan bir takım olmaya çalışıyoruz. Özellikle Kadın basketbolunun önceliği olduğuna inandık ve bu aşamada çalışmalarımız sürüyor" şeklinde konuştu. Altyapıdan Sorumlu Yönetici Veysel Ayaz ise son olarak "Bursa'da daha iyi olacak ve iyi yerlere geleceğiz. Özellikle Aşkın başkanın araması ve çağırmasıyla destek olmak istedik. Kadın basketbolun adı daha da büyüsün, daha da ilerlesin diye elimizi taşın altına koyduk, koymaya da devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - BURSA