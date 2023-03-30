Ülkeyi sallayan bomba aşk! Sosa, Arjantinli yıldızın karısıyla barda dudak dudağa yakalandı

Türkiye'de son olarak Fenerbahçe forması giyen Jose Sosa, Arjantin Milli Takımı'nın yıldızı Rodrigo De Paul'un bir süre önce ayrıldığı iki çocuğunun annesi Camila Homs ile gece kulübünde dudak dudağa haldeyken yakalandı. Arjantin basını, çılgına dönen Rodrigo De Paul'un her yerde Sosa'yı aradığını yazdı.

Ülkemizde Beşiktaş, Trabzonspor ve en son Fenerbahçe forması giyen ve Türkiye'den ayrılmadan önce özel hayatıyla haberlere konu olan Jose Sosa, bu kez Arjantin'de gündemin merkezine oturdu.

DUDAK DUDAĞA

Jose Sosa, Arjantin Milli Takımı'nın yıldızı Rodrigo De Paul'un iki çocuğunun annnesi Camila Homs ile bir gece kulübünde dudak dudağa görüntülendi. Arjantin'de yayın yapan Ciudad Magazine kanalının sunucusu Carmen Barbieri, olayı daha da ileri götürüp ikilinin bütün gece öpüştüğünü söyledi.

ÇOCUKLUK AŞKI

Çocukluk aşkı Camila Homs ile yaklaşık 12 yıllık birlikteliğinden 2 çocuk sahibi olan De Paul, 2022 yılında bu ilişkiyi noktalayıp bir süre önce Martina Stoessel ile aşk yaşamaya başlamıştı. Paul'un, Homs ile ilişkilerini bitirmesine rağmen iki çocuğunun annesinin dudak dudağa gece kulübünde görüntülenmesiyle çılgına döndüğü ve her yerde Jose Sosa'yı aradığı belirtildi.