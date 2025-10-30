Ülkenin konuştuğu hakem Zorbay Küçük adliyede! İşte ilk sözleri

Türkiye Futbol Federasyonu'nun "bahis oynadığı" gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği hakemlerden biri olan Zorbay Küçük, bugün İstanbul Adliyesi'ne giderek resmi suç duyurusunda bulundu.

"BEN BAHİS OYNAMADIM"

Zorbay Küçük adliye çıkışında, "Suç duyurusunda bulunmak için geldim. Biliyorsunuz ki hakemlik yaptığım için izinsiz açıklama yapmam yasak ama şu an çok olağanüstü bir durum var. Bu açıklamayı da bağlı bulunduğum kurum anlayışla karşılar diye umuyorum. Çünkü hem kurumu korumak adına hem kendimi korumak adına...

Şunu içten söylüyorum; ben sadece hakemlik kariyerim boyunca değil hakemlik kariyerimden önce de hiçbir bahis sitesine üye olmadım, hesap açmadım ve bahis oynamadım. Sadece futbol değil hiçbir spor dalıyla ilgili bahis oynamadım.

Gerçekleri ortaya çıkarmak için buraya geldik. Gerekli işlemleri yaptık. Çok daha uzun, ayrıntılı anlatmak isterim ama mesleğim gereği yapamam. Bu kadar yapabiliyorum. Avukat arkadaşım anlatacaktır. Hesaplardan şikayetçi oldum. Benim adıma Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaram ile açılmış bu hesaplar" ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIK: İFADEYE ÇAĞRILMADI

Kamuoyunda Zorbay Küçük'ün "ifade vermeye çağrıldığı" yönündeki haberlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "TFF Trendyol Süper Lig hakemi olarak görev yapan Zorbay Küçük isimli kişi, şahsi avukatıyla birlikte şikayetçi olmak için başvuruda bulunmuştur. Bahis sitelerine üyelik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, adı geçen kişinin ifade vermeye çağrılması söz konusu değildir" ifadeleri yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, 152 hakemi bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin kuruluna sevk etmişti. Listede Süper Lig ve 1. Lig maçlarını yöneten 7 üst klasman hakemi yer almıştı. Bu isimlerin yanı sıra, 15 üst klasman yardımcı hakemi, 36 klasman hakemi, 94 de klasman yardımcı hakemi PFDK'ya sevk edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin bahis oynadığına dair yaptığı açıklamaların ardından soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacıosmanoğlu'nun söylemlerini ihbar kabul edip çalışmalara başlandığını duyurmuştu.

Başsavcılık bahis skandalına ilişkin son 5 yıllık MASAK raporları, HTS kayıtları, ulasılabilen yurtiçi ve yurtdısı bahis siteleri abonelik kayıtları ve bu sitelerden bahis oynanma durumlarının tespitine dair kayıtlar, tanık beyanları temin edilmeye başlandığını açıklamıştı.