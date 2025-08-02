Ukrayna, Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu
Kırklareli'nde düzenlenen Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3'te finalde Türkiye'yi mağlup eden Ukrayna, şampiyonluğa ulaştı. Litvanya üçüncü, Bulgaristan dördüncü oldu.
Kırklareli'nde düzenlenen Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3'te Ukrayna şampiyon oldu.
Kırklareli'nde pazartesi günü başlayan Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3 mücadeleleri son gününde Final karşılaşması gerçekleşti. Finalde Türkiye, Ukrayna ile karşı karşıya geldi. Kıyasıya gerçekleşen mücadelede Ukrayna, Türkiye'yi 9-5 mağlup etti.
Böylelikle Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3'te Ukrayna şampiyon oldu.
Öte yandan şampiyonada Litvanya üçüncülüğü elde ederken, Bulgaristan dördüncü sırada yer aldı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor