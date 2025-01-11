Uğurcan Çakır, resti çekti: Ben o takıma gitmem

Trendyol Süper Lig'in devlerinden Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, bir süredir adının anıldığı Fransız ekibi Lens'e kapıyı kapattı.

"BENİM ÜZERİME ÇARPI ATAN KULÜBE GİTMEM"

61 Saat'te yer alan habere göre; Trabzon'da 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü için etkinlik düzenlendi. Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, katıldığı bu etkinlikte Lens iddialarıyla ilgili gelen soruya cevap verdi. Uğurcan Çakır, "Benim üzerime çarpı atan kulübe gitmem." diyerek Fransız ekibine kapıları kapattı.

LENS'İN FORMA GİYDİRDİĞİ PAU LOPEZ TRANSFERİ İPTAL OLDU

Kaleci transferi yapmak isteyen Lens, Marsilya'dan Pau Lopez'i sezon sonuna kadar kiralamıştı. Lopez, Fransız ekibinin formasıyla poz verdi ve transfer açıklandı. Ancak daha sonra Girona, İspanyol kalecinin (Pau Lopez, sezonun ilk yarısında Marsilya'dan Girona'ya kiralanmıştı.) transferine iptal etti.

TRANSFER VİDEOSUNDA UĞURCAN'I KULLANMIŞLARDI

Lens, Lopez için transfer duyurusunu Squid Game temalı bir video ile yapmıştı. Fransız ekibinin kullandığı videoda, kaleci haberlerine gönderme yapılırken Uğurcan Çakır da yer almış ve milli futbolcunun üzerine çarpı atılmıştı.

GIRONA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Girona Teknik Direktörü Michel, Pau Lopez ile ilgili yaptığı açıklamada, "Pau Lopez, sağlık kontrolünden geçmek için izin istedi. Biz de izin verdik ama başka bir şey yapmadık. Kulüp, cevabımı sorduğunda ise kalmasını istediğimi söyledim çünkü kulübün gelişmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Pau Lopez de takımı daha iyi yapan, harika bir oyuncu." sözlerini sarf etti.