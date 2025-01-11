Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyetiyle görüşen Demirtaş'tan Öcalan'a destek, Kandil'e uyarı

Tutuklu Demirtaş'tan Öcalan'a destek, Kandil'e uyarı
Hatimoğulları'ndan yeni süreç açıklaması: Kadife elin içindeki o demir yumruk çalışmaya devam ediyor

Tülay Hatimoğulları süreci kaşımaya devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesaj: Terörün bitmesi için bir umut doğdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net terör mesajı!
Birlikte şarkı da söylediler! İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı

İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı

Uğurcan Çakır, resti çekti: Ben o takıma gitmem

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır, kendisiyle ilgilenen Lens'e transfer olmak istemiyor. Bordo-mavililerin kaptanı, "Benim üzerime çarpı atan kulübe gitmem." diyerek Fransız ekibine kapıları kapattı. Lens, Marsilya'dan Pau Lopez'i kiralamış ve Squid Game temalı bir duyuru yaparak videoda Uğurcan'ı üzerine çarpı atmıştı. Formayla poz dahi veren Lopez'in transferi ise daha sonra iptal oldu.

Trendyol Süper Lig'in devlerinden Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, bir süredir adının anıldığı Fransız ekibi Lens'e kapıyı kapattı.

"BENİM ÜZERİME ÇARPI ATAN KULÜBE GİTMEM"

61 Saat'te yer alan habere göre; Trabzon'da 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü için etkinlik düzenlendi. Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, katıldığı bu etkinlikte Lens iddialarıyla ilgili gelen soruya cevap verdi. Uğurcan Çakır, "Benim üzerime çarpı atan kulübe gitmem." diyerek Fransız ekibine kapıları kapattı.

Uğurcan Çakır, resti çekti: Ben o takıma gitmem

LENS'İN FORMA GİYDİRDİĞİ PAU LOPEZ TRANSFERİ İPTAL OLDU

Kaleci transferi yapmak isteyen Lens, Marsilya'dan Pau Lopez'i sezon sonuna kadar kiralamıştı. Lopez, Fransız ekibinin formasıyla poz verdi ve transfer açıklandı. Ancak daha sonra Girona, İspanyol kalecinin (Pau Lopez, sezonun ilk yarısında Marsilya'dan Girona'ya kiralanmıştı.) transferine iptal etti.

Uğurcan Çakır, resti çekti: Ben o takıma gitmem

TRANSFER VİDEOSUNDA UĞURCAN'I KULLANMIŞLARDI

Lens, Lopez için transfer duyurusunu Squid Game temalı bir video ile yapmıştı. Fransız ekibinin kullandığı videoda, kaleci haberlerine gönderme yapılırken Uğurcan Çakır da yer almış ve milli futbolcunun üzerine çarpı atılmıştı.

Uğurcan Çakır, resti çekti: Ben o takıma gitmem

GIRONA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Girona Teknik Direktörü Michel, Pau Lopez ile ilgili yaptığı açıklamada, "Pau Lopez, sağlık kontrolünden geçmek için izin istedi. Biz de izin verdik ama başka bir şey yapmadık. Kulüp, cevabımı sorduğunda ise kalmasını istediğimi söyledim çünkü kulübün gelişmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Pau Lopez de takımı daha iyi yapan, harika bir oyuncu." sözlerini sarf etti.

Uğurcan Çakır, resti çekti: Ben o takıma gitmem
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Akıllara durgunluk veren yöntemle 5 ayda 90 milyon TL'lik vurgun
img

Vali herkesin merak ettiği konuyu yargıya taşıyor
img

Yeni aşkıyla rekor kırdı!
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSaid Kurt:

Adamsın milli ve yerli

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'deki yangında ünlülerin zarar gören lüks evlerinin fiyatları ortaya çıktı

İşte ABD'deki yangında kül olan o evlerin dudak uçuklatan fiyatları
Canlı anlatım! 2 gol birden ofsayta takıldı

2 gol birden ofsayta takıldı! Dolmabahçe'de tempo inanılmaz
'Şeriata uygun değil' diyerek avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti
Kanal İstanbul'un ilk köprüsü yükseliyor

Çılgın Proje Kanal İstanbul'da bir ilk yaşanıyor
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar

Son Dakika Haberleri

Beşiktaş-Bodrumspor maçı kaç kaç? Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Beşiktaş-Bodrumspor maçı canlı anlatım… Beşiktaş ilk 11'ler açıklandı! Bodrumspor-Beşiktaş maçının ilk 11'i kim? Beşiktaş-Bodrumspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Bodrumspor maçının ilk 11'de kimler var? BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Beşiktaş-Bodrumspor Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle! Gönül Dağı 161. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Mısır Tanrıları filmi izle! Mısır Tanrıları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Yabani final bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Beşiktaş-Bodrumspor maçı CANLI İZLE! 11 Ocak BJK-Bodrumspor maçı canlı yayın bilgileri...
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.