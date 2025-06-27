Uğurcan Çakır'ın ağabeyinden tepkili paylaşım

Uğurcan Çakır'ın ağabeyinden tepkili paylaşım
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Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair iddialar gündemdeyken ağabeyi Necdet Çakır, Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takibe almasıyla tepki çekti. Necdet Çakır, konuyla ilgili açıklamasında, "Ne gündem oldu. Ben her takımı takip ediyorum. Adım da Necdet. Bomboş haber" ifadelerini kullandı. Necdet Çakır, yaptığı paylaşımın ardından gelen tepkiler üzerine hesabını kapattı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de transferin 1 numaralı ismi Trabzonsporlu Uğurcan Çakır sessizliğini korumaya devam ederken en yakınından bir paylaşım geldi. Uğurcan Çakır'ın ağabeyi ve menajeri Necdet Çakır çıkan haberler sonrası paylaşım yaptı.

Geçtiğimiz saatlerde Uğurcan Çakır'ın hem abisi hem menajeri olan Necdet Çakır'ın, "Fenerbahçe'yi takibe aldı" haberleri sosyal medyada gündem oldu.

"BOMBOŞ HABER"

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın ağabeyi Necdet Çakır, Fenerbahçe'yi takip etmesine yönelik çıkan haberlere X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Yapılan o haberi paylaşan Çakır, "Ne gündem oldu. Ben her takımı takip ediyorum. Adım da Necdet. Bomboş haber" ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır'ın ağabeyinden tepkili paylaşım

HESABINI KAPATTI

Uğurcan Çakır'ın abisi Necdet Çakır, yaptığı paylaşımın ardından gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımaviterlik:

Harbiden Alemsiniz yani adam takımı takibe aldı diye haber mi yapılır

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Haber YorumlarıTamOsmanli:

ÇATLAYIN

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Haber YorumlarıTamOsmanli:

ÇATLAYIN EMİ

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