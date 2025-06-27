Uğurcan Çakır'ın ağabeyinden tepkili paylaşım

Süper Lig devi Fenerbahçe'de transferin 1 numaralı ismi Trabzonsporlu Uğurcan Çakır sessizliğini korumaya devam ederken en yakınından bir paylaşım geldi. Uğurcan Çakır'ın ağabeyi ve menajeri Necdet Çakır çıkan haberler sonrası paylaşım yaptı.

Geçtiğimiz saatlerde Uğurcan Çakır'ın hem abisi hem menajeri olan Necdet Çakır'ın, "Fenerbahçe'yi takibe aldı" haberleri sosyal medyada gündem oldu.

"BOMBOŞ HABER"

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın ağabeyi Necdet Çakır, Fenerbahçe'yi takip etmesine yönelik çıkan haberlere X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Yapılan o haberi paylaşan Çakır, "Ne gündem oldu. Ben her takımı takip ediyorum. Adım da Necdet. Bomboş haber" ifadelerini kullandı.

HESABINI KAPATTI

Uğurcan Çakır'ın abisi Necdet Çakır, yaptığı paylaşımın ardından gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.