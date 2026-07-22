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Uğur Uçar: Çorum FK'ya çok kaliteli oyuncular katılacak

Uğur Uçar: Çorum FK'ya çok kaliteli oyuncular katılacak
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ARCA Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Bolu kampında yaptığı açıklamada transfer süreçlerinin zorluğuna değinirken, takıma kaliteli oyuncular katılacağını ve lige en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

ARCA Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, "Transfer süreçleri kolay olmuyor. İyi oyuncularla görüştüğümüz için bu süreçler uzayabiliyor. Ama gerçekten takımımıza çok kaliteli oyuncular katılacak ve Çorum FK'yı daha üst seviyeye taşıyacak oyuncular olacak" dedi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden ARCA Çorum FK, Bolu'da kamp çalışmalarını sürdürüyor. Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerindeki bir otelde kampa giren kırmızı-siyah ekip, günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanıyor. ARCA Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, kamp döneminin verimli geçtiğini belirterek, "İlk etapta daha çok fiziksel olarak çalıştık. Akşamları da taktik antrenmanlarıyla güzel bir süreç geçirdik. Şu an her şey bizim adımıza güzel gidiyor. Aramıza yeni katılanlar oluyor, ayrılanlar oluyor. Bu açıdan bizim için verimli bir kamp dönemi oldu. Fiziksel departmanımız gerçekten çok iyi bir çalışma dönemi geçirdi. Taktik antrenmanlarında da istediklerimizi oyuncularımıza verebildik. İkisinin birleşmesiyle güzel bir tablo ortaya çıkıyor. Her şey istediğimiz gibi yolunda gidiyor" diye konuştu.

'HAZIRLIK MAÇLARINDA SKOR DEĞİL, OYUN ÖNEMLİ'

İkinci etap kampında taktik çalışmalara daha fazla ağırlık vereceklerini ve transfer konusunda taraftarların sabırlı olması gerektiğini ifade eden Uçar, "Hazırlık maçlarında skor değil, ortaya konulan oyun bizim için öncelikli. İkinci süreçte fiziksel çalışmalar devam edecek ama daha çok taktiksel antrenmanlara yöneleceğiz. Oynayacağımız hazırlık maçlarına da özel hazırlanıyoruz. Antrenmanlarda çalıştıklarımızı sahada uygulamaya çalışıyoruz. Hazırlık döneminde skorlar değil, bizim için oyun önemli. Lige en iyi şekilde hazırlanabilmek adına bu süreç büyük değer taşıyor. Taraftarımızın transfer konusunda özellikle sakin ve sabırlı olmasını istiyorum. Hem potansiyelli genç oyuncularla hem de tecrübeli isimlerle görüşüyoruz. Transfer süreçleri kolay olmuyor. İyi oyuncularla görüştüğümüz için bu süreçler uzayabiliyor. Ama gerçekten takımımıza çok kaliteli oyuncular katılacak ve Çorum FK'yı daha üst seviyeye taşıyacak oyuncular olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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