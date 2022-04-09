"Aziz Yıldırım'ın adayı" denilen Uğur Dündar başkan oldu, Fenerbahçe'nin paylaşımına tepki yağdı

2014'ten beri Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı yapan Vefa Küçük'ü geride bırakan Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu'nun yeni başkanı oldu. Sarı-lacivertli kulübün Uğur Dündar'ın seçimi kazandığını açıkladığı paylaşıma ise sosyal medyada tepki yağdı.

"UĞUR DÜNDAR, AZİZ YILDIRIM'IN ADAYIDIR"

Uğur Dündar ile seçim yarışına giren Vefa Küçük daha önce yaptığı açıklamada, " Uğur Dündar, Aziz Yıldırım'ın adayıdır. Kamufle ediyor. Uğur Dündar bu konuda da dürüst davranmıyor, ben bağımsız adayım diyor. Yalan söylüyor. Aziz Yıldırım'ın direktifiyle bölmeye geliyor." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE BAŞARI DİLEĞİNDE BULUNMADI

Bu açıklamaların ışığında Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabının seçimi Uğur Dündar'ın kazanmasının ardından yaptığı paylaşım tepki çekti. "Yüksek Divan Kurulumuzun yeni başkanı Uğur Dündar olmuştur." ifadeleriyle yapılan paylaşımda Dündar'a başarı dilenmemesini taraftarlar eleştirdi.