UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz!

UEFA Uluslar Ligi final maçında Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi. Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Stadyumu'nda oynanan maçı penaltı atışları sonucu 5-3 kazandı ve ikinci kez UEFA Uluslar Ligi'nde zafere ulaştı.

90 DAKİKADA KARŞILIKLI GOLLER

Karşılaşmada İspanya, 21. dakikada Martin Zubimendi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Portekiz bu gole hemen cevap verdi. 26. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Nuno Mendes, düzgün bir vuruşla skoru eşitledi.

İlk yarının son anları olan 45. dakikada savunma arkasına iyi sarkan Mikel Oyarzabal, kalecinin yanından topu ağlarla buluşturdu ve takımını 2-1 öne geçirdi. İkinci yarıya baskılı başlayan Portekiz, beraberliği yeniden yakaladı. Nuno Mendes'in sol kanattan ortasında seken topu tamamlayan Cristiano Ronaldo, 61. dakikada skoru 2-2 yaptı ve 90 dakikanın sonucunu belirledi.

RONALDO SAKATLANDI

Portekiz'de ikinci golü atan yıldız isim Cristiano Ronaldo, sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Ronaldo yerine 88. dakikada Gonçalo Ramos oyuna dahil oldu.

MORATA KAÇIRDI VE PENALTILARDA GÜLEN PORTEKİZ

Uzatmalara giden karşılaşmada 15'er dakikalık iki uzatma devresinde de gol sesi çıkmadı ve karşılaşma penaltılara gitti. Penaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük kuran Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. İspanya'da Galatasaraylı futbolcu Alvaro Morata penaltı atışından yararlanamadı.

RONALDO'NUN ÜÇÜNCÜ KUPASI

Portekiz'in 40 yaşındaki yıldızı Cristiano Ronaldo, milli takım formasıyla üçüncü kez kupa kazanma sevinci yaşadı. Yıldız isim daha önce, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2019 UEFA Uluslar Ligi'nde mutlu sona ulaşmıştı.