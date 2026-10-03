UEFA Uluslar Ligi 3. haftasında İngiltere, Hırvatistan'ı deplasmanda 7-0 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası, 8 maçla devam etti.

Organizasyonun üçüncü haftasında A, B ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.

A Ligi 3. Grup'ta oynanan maçta İngiltere, deplasmanda Slaven Bilic'in çalıştırdığı Hırvatistan'ı 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

İngiltere'nin gollerini Harry Kane (2), Bukayo Saka (2), Jude Bellingham, Anthony Gordon ve Morgan Rogers attı.

Gruptaki diğer mücadelede ise Dünya Kupası şampiyonu İspanya, sahasında Lamine Yamal, Rodri ve Mikel Morino'nun golleriyle Çekya'yı 3-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golünü Jiri Slama kaydetti.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

A Ligi

3. Grup:

Hırvatistan-İngiltere: 0-7

İspanya-Çekya: 3-1

B Ligi

1. Grup:

İsviçre-Slovenya: 2-1

Kuzey Makedonya-İskoçya: 0-2

C Ligi

1. Grup:

Finlandiya-Arnavutluk: 2-1

Belarus-San Marino: 4-0

4. Grup:

Estonya-Lüksemburg: 1-0

İzlanda-Bulgaristan: 3-0

Kaynak: AA