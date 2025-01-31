UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu eşleşmeleri belli oldu. İlk 8'de bitiren takımların direkt son 16 turuna yükselmesinin ardından, 16 takım İsviçre'nin Nyon kentinde kura çekimine katıldı. En dikkat çeken eşleşme ise Real Madrid ile Manchester City arasında oldu. Bu karşılaşma erken final niteliği taşıyor.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının sona ermesinin ardından play-off turu eşleşmeleri belli oldu. İlk 8'de bitiren takımların direkt son 16 turuna yükselmesinin ardından 16 takım, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimine katıldı.
ERKEN FİNAL
Avrupa'nın devlerinin birbirine rakip olduğu eşleşmelerde Real Madrid- Manchester City eşleşmesi ise erken final dedirtti.
İşte Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu eşleşmeleri;
- Brest - PSG
- Benfica - Monaco
- Juventus - PSV
- Feyenoord - Milan
- Manchester City - Real Madrid
- Celtic - Bayern Münih
- Club Brugge - Atalanta
- Sporting - Borussia Dortmund