UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Seçil Erzan davasında ara karar! 4 isim tekrar ifade verecek

Fatih Terim dahil 4 isim için tekrar harekete geçildi
Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı

Sarı serum bir can daha aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu eşleşmeleri belli oldu. İlk 8'de bitiren takımların direkt son 16 turuna yükselmesinin ardından, 16 takım İsviçre'nin Nyon kentinde kura çekimine katıldı. En dikkat çeken eşleşme ise Real Madrid ile Manchester City arasında oldu. Bu karşılaşma erken final niteliği taşıyor.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının sona ermesinin ardından play-off turu eşleşmeleri belli oldu. İlk 8'de bitiren takımların direkt son 16 turuna yükselmesinin ardından 16 takım, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimine katıldı.

ERKEN FİNAL

Avrupa'nın devlerinin birbirine rakip olduğu eşleşmelerde Real Madrid- Manchester City eşleşmesi ise erken final dedirtti.

İşte Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu eşleşmeleri;

  • Brest - PSG
  • Benfica - Monaco
  • Juventus - PSV
  • Feyenoord - Milan
  • Manchester City - Real Madrid
  • Celtic - Bayern Münih
  • Club Brugge - Atalanta
  • Sporting - Borussia Dortmund
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

"Cani Halit" 3. otelini yaptırıyor! Asılan pankart ise ders gibi
img

Karadağ'da yakalanan "Ekrem Abi"nin mal varlığında neler yok ki
img

Bugün son gün! Ödemeyene haciz geliyor
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFOX MOLDER:

brest ve psg eşleşmesi tesadüf mü? iki Fransız takımı lig oynar gibi şampiyonlar ligi oynayacak herhalde saçmalık

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdem Keleşoğlu:

dogru diyor kazanan alir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıözgür:

fransa her şekilde ülke puanını garantiledi :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesini katleden 17 yaşındaki zanlıdan 'altın tartışması' iddiası

17 yaşındaki zanlı babasının sorusuna kızıp tüm ailesini katletmiş
Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar

Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde şoke oldular
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu
Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi

Fenomen dizi final yapıyor!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.