Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması yarın sona erecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması yarın oynanacak 8. hafta maçlarıyla sona erecek. Galatasaray, Manchester City ile karşılaşacak. İlk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması yarın oynanacak 8. hafta maçlarıyla sona erecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçları yarın oynanacak. Tamamı yarın TSİ 23.00'te yapılacak 18 müsabakayla birlikte lig aşaması da tamamlanmış olacak. Galatasaray, İngiltere temsilcisi Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Lig etabını 9-24. basamakta bitiren ekipler ise son 16 turu için play-off oynayacak.

Devler Ligi'nde son hafta maçlarının programı şöyle:

Paris Saint-Germain - Newcastle United

Manchester City - Galatasaray

Liverpool - Karabağ

Borussia Dortmund - Inter

Barcelona - Kopenhag

Arsenal - Kairat

Bayer Leverkusen - Villarreal

Atletico Madrid - Bodo/Glimt

Benfica - Real Madrid

Eintracht Frankfurt - Tottenham

Club Brugge - Olimpik Marsilya

PSV - Bayern Münih

Ajax - Olympiakos

Napoli- Chelsea

Monaco - Juventus

Union Saint-Gilloise - Atalanta

Athletic Bilbao - Sporting

Pafos - Slavia Prag - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla geldi, işte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

Tüm anlaşmaların anası! Tarihi imzalar art arda geldi, yüzler gülüyor
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası

Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası