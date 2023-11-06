Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı, yarın ve 8 Kasım Çarşamba günü gruplarda oynanacak maçlarla yaşanacak.

Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 4. hafta maçları yarın ve 8 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 20.45'te Shaktar Donetsk - Barcelona ve Borussia Dortmund - Newcastle United karşılaşmaları yapılacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi Galatasaray ise A Grubu'ndaki 4. maçında çarşamba günü Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka da TSİ 23.00'da başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 4. maçların (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

20.45 Borussia Dortmund - Newcastle United

20.45 Shakhtar Donetsk - Barcelona

23.00 Atletico Madrid - Celtic

23.00 Lazio - Feyenoord

23.00 Milan - PSG

23.00 Kızılyıldız - Leipzig

23.00 Manchester City - Young Boys

23.00 Porto - Antwerp

8 Kasım Çarşamba

20.45 Napoli - Union Berlin

20.45 Real Sociedad - Benfica

23.00 Bayern Münih - Galatasaray

23.00 Kopenhag - Manchester United

23.00 Arsenal - Sevilla

23.00 PSV Eindhoven - Lens

23.00 Real Madrid - Braga

23.00 Salzburg - Inter - İSTANBUL