Bayern Münih ve Arsenal avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Bayern Münih, Real Madrid'i 2-1 yenerek avantaj elde etti. Arsenal ise Sporting CP'yi 90+1. dakikada bulduğu golle mağlup etti. Rövanşlar 15 Nisan'da oynanacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Real Madrid, bu turun ilk maçında Bayern Münih'i konuk etti. Alman ekibi ilk yarıyı Luis Diaz'ın golüyle 1-0 önde kapatırken, ikinci yarıya da golle başladı. Harry Kane, 46'da takımının ikinci golüne imza attı. Real Madrid, golü 74. dakikada Mbappe ile bulurken karşılaşma da Bayern'in 2-1'ik üstünlüğü ile sonuçlandı. Müsabakaya 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 71 dakika sahada kaldı.

Gecenin diğer maçında Sporting CP ile Arsenal karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi 90+1. dakikada Kai Havertz'in ayağından bulduğu golle galibiyeti aldı.

Bu iki karşılaşmanın rövanşı 15 Nisan Çarşamba günü oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
